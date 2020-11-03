分析：马云被约谈或影响蚂蚁集团增长预期 但长期前景仍乐观

在蚂蚁集团即将挂牌上市之际，集团实际控制人马云被中国监管机构约谈的消息令外界纷纷猜测将对股价造成多大程度的影响。分析人士指出，监管风险是蚂蚁集团的最大风险因素，但相信大多数投资者对其长期前景仍会保持乐观。

根据彭博社报道，此前在IPO中至少融资345亿美元（470亿新元）的蚂蚁集团周四将上市，但此次约谈可能会打击这场有史以来最大上市交易引发的热情。

联博证券（Sanford C. Bernstein）分析师郭凯文（音译，Kevin Kwek）在一份报告中分析表示，“监管风险是蚂蚁集团的最大风险因素”，但认为“约谈消息只是会逐渐地对上市产生负面影响，大多数投资者对蚂蚁集团积极的长期前景仍会保持乐观。不过鉴于明确的监管干预迹象，投资者可能会重新审视所作的增长预期。”

中国央行、银保监会和证监会未回应置评请求。

随着中国对网络贷款公司以及经营范围横跨多个金融业务线的公司加强监管，最近几个月出台的一系列新规已对蚂蚁集团构成冲击。这些措施包括资本和牌照要求、贷款利率上限、以及限制蚂蚁集团使用资产支持证券为消费贷款提供资金。

中国银保监会消费者权益保护局局长郭武平昨天还亲自撰文写道，金融科技公司的‘花呗’、‘借呗’‘金条’等产品与银行提供的小额贷款无本质差别。消费者贷款服务类似于信用卡，但收费更高。

另外，中国银行监管部门周一晚间公布了《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，拟要求蚂蚁集团和其他网络贷款平台公司提高在与银行联合贷款中的出资比例。

