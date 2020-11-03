中国据称将暂停进口澳大利亚多类大宗商品

中国已下令买家停止采购至少七个类别的澳大利亚大宗商品，这是迄今为止最为广泛的报复行动，势必加剧与这个关键贸易伙伴的紧张关系。

根据彭博社报道，据不愿具名的知情人士消息，中国大宗商品贸易商将不能从澳大利亚进口包括煤炭、大麦、铜矿石及铜精矿、食糖、木材、葡萄酒和龙虾在内的产品。其中一名知情人士表示，政府已经命令从周五开始暂停进口。

一名知情人士说，该通知已在最近几周的会议上口头传达给了主要贸易商。知情人士说，澳大利亚向中国最大宗的出口产品铁矿石不在禁止之列。

这一命令代表着中澳双边关系的急剧恶化；自从澳大利亚于2018年以国家安全为由禁止华为技术有限公司参与建设其5G网络以来，双边关系本已受损。而自从斯科特·莫里森政府在今年4月呼吁对冠状病毒源头进行独立调查之后，两国关系更是如自由落体下坠。

其中一位知情人士说，该通知已在最近几周的会议上口头传达给了主要贸易商，至少一家清关公司已经自周二（11月3日）开始暂停七类商品的清关。知情人士补充说，澳大利亚向中国最大宗的出口产品铁矿石不在禁止之列。

这一命令代表着中澳双边关系的急剧恶化；自从澳大利亚于2018年以国家安全为由禁止华为技术有限公司参与建设其5G网络以来，双边关系本已受损。而澳洲政府在今年4月呼吁对冠病病毒源头进行独立调查之后，两国关系更是如自由落体下坠。

中国已经禁止从澳大利亚的四个屠宰场进口肉类，延缓龙虾的通关，对大麦征收逾80％的关税，并表示由于有害生物，不允许进口来自昆士兰州的木材。澳大利亚葡萄酒也在接受反倾销调查，中国的发电厂和钢铁厂已经被告知停止使用澳大利亚煤炭，棉花的购买也已停止。

“中国似乎决心惩罚澳大利亚，以儆效尤，”澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的高级研究员麦格雷戈（Richard McGregor）说，“他们想表明政治分歧需要付出代价。”

中国海关总署没有回应彭博寻求评论的传真。

中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，在2018至19年度，仅仅农业出口额就达到约160亿澳元（154亿新元）。由于澳大利亚正处于30年来的首次衰退之中，因此对于澳洲政府而言，北京采取广泛贸易限制措施的时机可谓糟糕透顶。

澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰周一呼吁中国排除使用“歧视性行动”。他一再试图接洽中国有关部门以化解紧张局势，均徒劳无功。

澳大利亚是世界上对中国依赖度最高的发达经济体，在习近平主席进行国事访问的一年后，澳大利亚于2015年与北京签署了一项全面的自由贸易协定。但是，对华为的禁令，以及反外国干涉法--堪培拉称旨在减少北京对其内部事务的“干预”，标志着这种亲切关系的终结。

澳大利亚前国库部长霍基（Joe Hockey）曾帮助监管与中国的贸易协定，他周二指责北京的做法是霸凌和不成熟行为。

今年1月卸任澳大利亚驻美大使一职的霍基说，“问题是中国根本就不想谈”，他指责中国“只是一味做出过激反应以图霸凌我们。但是霸凌对澳大利亚从来就不管用。”

麦格雷戈说，莫里森对冠状病毒调查的呼吁是一种误算。他说自己并不知晓最近贸易报复的真实性或具体细节。

麦格雷戈还说，“澳大利亚和中国一直缓慢走向不同道路。但是要求进行调查的呼吁很快使双边关系变成了一场令人生厌的离婚。”

