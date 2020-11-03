中国将为新文科建设作部署 培养知中国爱中国文科人才

中国将为新文科建设作出全面部署。有观察者分析，此举显示中共决策层谋划已久的宣传（意识形态领域）改革已经在五中全会后开启，而“第一刀”极有可能是从教育开始调整。

据中国教育在线网站报道，中国的《新文科建设宣言》今天（3日）在中国教育部新文科建设工作组主办的工作会议上发布。

中国教育部在会上发布的报告中说，新文科是文科教育的创新发展，“培养知中国、爱中国、堪当民族复兴大任新时代文科人才；培育新时代社会科学家；构建哲学社会科学中国学派；创造光耀时代、光耀世界的中华文化。”

在如何建设新文科方面，报告提到，把握专业优化、课程提质、模式创新“三大重要抓手”，抓好中国政法实务大讲堂、中国新闻传播大讲堂、中国经济大讲堂、中国艺术大讲堂“四大关键突破”，培养适应新时代要求的应用型复合型文科人才。

除了夯实基础学科，如哲学类、历史学类、中国语言文学类、经济学类，中国教育部也强调发展新兴学科，如健康服务与管理、大数据管理与应用、互联网金融，并推进学科交叉融合。

报告称，社会大变革时代，一定是哲学社会科学大发展的时代，社会大变革呼唤新文科，国家软实力、造就新时代、文化繁荣也需要新文科。

中共中央全面深化改革委员会昨天在会议上强调，“十四五”时期，要继续深化教育领域综合改革，全面贯彻党的教育方针，紧扣落实立德树人根本任务深化教育改革，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系。

香港01认为，中国新文科改革，能否首先撬动中国在宣传领域的“顽疾”，值得后续进一步观察。