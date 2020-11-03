涉721节目违例查车主资料 香港电台编导蔡玉玲被捕

香港电台《铿锵集》编导、香港电台工会前主席蔡玉玲今天被香港警方上门拘捕，消息指出，事件怀疑是与去年7.21专题报道有关，指蔡玉玲使用查车牌资料，违反只可用作与交通事宜有关用途的规定。

综合《明报》、香港01 、《星岛日报》报道，蔡因查册取得去年721事件车牌，警方怀疑她不正当使用资料，以涉违反《道路交通条例》将其拘捕。

根据查阅车牌要求，查阅者需声明：本人明白车辆登记细节证明书提供的个人资料，应用作与交通及运输事宜有关的事务上。本人已细阅及明白本申请表格的内容，并接受申请表格上所载的所有条款及条件。”

条款列明，根据《道路交通条例》，如果故意提供失实资料，可被判罚款5000元（港元，下同，878新元）及监禁六个月；根据《个人资料（私隐）条例》，任何人披露未经资料使用者同意的任何个人资料，是出于获取金钱得益或导致当事人蒙受损失，或导致该当事人蒙受心理伤害，即属违法，一经定罪可处罚款100万元及监禁五年。

香港民主党立法会议员林卓廷证实此事并称721事件是非黑白非常清楚，传媒有天职追查事件来龙去脉，不应受任何威吓、压力，批评警方做法会对传媒造成寒蝉效应。林卓廷批评，警方不拘捕721事件中多名在逃的白衣人，却拘捕追查真相的记者，十分荒谬。他希望蔡玉玲尽快获释，又强烈要求警方尽快交代理据。

曾任记者的香港本土毛孟静称，对事件“非常非常吃惊”，不记得此前有记者因此类罪名被捕。对于消息称蔡玉玲涉虚假陈述，她表示“摸不着头脑”，质疑当局有意打击新闻自由，批评警方有意“吓窒”一般记者，会忧虑报道新闻时或有问题、警方会否上门拘捕，批评事件“百分百针对香港电台”、“灭港台之心不死”。

