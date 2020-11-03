于泽远：中国如何看待美国大选？

美国大选结果即将揭晓，是希望特朗普连任还是拜登当选，中国官方绝不表态，网民们则意见纷呈，大过“吃瓜看热闹”之瘾。

对中国官方来说，不表态是不卷入别国内政的明智选择。尤其在美国一些政治人物指责中国可能干预美国大选的背景下，不仅中国官员对美国大选三缄其口，主流官媒也较少报道有关特朗普和拜登拉票的消息，以避免被扣上“干预”的帽子。

但不表态不等于没态度。2018年中美贸易战爆发后，中美关系急转直下，跌入全面对抗的冰点。这固然是中美政治、经济之间结构性矛盾的结果，却也和特朗普的个人风格有很大的关系。因此，要说中国官方希望特朗普连任，恐怕没几个人相信。

相对于特朗普直接把中国当成对手（adversary），拜登对中国的定位稍显温和。10月26日，拜登在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）采访时说，俄罗斯是美国国家安全目前的最大威胁，中国是美国最大的竞争者（competitor）。

实际上，无论是共和党小布什政府，还是民主党奥巴马政府，都已将中国视作竞争者。只是过去两年多来，特朗普政府将中国升级为全方位的对手，对中国实行全方位打压。

当然，即使拜登上台，中美关系也不大可能回到过去那种基本融合的轨道，竞争将是中美关系的主线。何况，特朗普政府虽然全面打压中国，但他的“美国优先”政策也开罪了不少美国的盟友，伤害了美国的形象。中国一些舆论担心，拜登如果上台，将会联合盟友，组建更有效的对华统一战线。

不过，中国高层已将今后一个时期定性为“重要战略机遇期”，而中美关系的好坏是影响这个战略机遇期成色的重要因素。眼下，中美高层往来全部中断，双方摩擦不断增多，如果特朗普连任，这种状况很难改观。相反，如果拜登上台，中美关系有可能进入某种“有规则的竞争”状态，这显然要好过双方只有碰撞、没有合作的现状。

中国人民大学国际关系学院教授金灿荣近日表示，中国知识界大多希望拜登胜出。但无论特朗普还是拜登赢得大选，中国都做好了同美国政府打交道的准备。

《环球时报》总编辑胡锡进今天则发文指责美国大选拖累全球抗击冠病疫情。文章称，美国政府显然在今年早期对疫情形势产生了误判，但大选的政治需要促使特朗普政府固执己见而不是及时修正错误，直到公然说假话；拜登和民主党不断批评政府，但他们的所言所行是在美国政治分裂的体制下发生的。无论双方说的做的对或者不对，都更像是竞选斗争，而不再是对与错的选择。

与官方的审慎不同，中国网民对美国大选的热情十分高涨。一些网民们在微信群中以接龙的形式分别投票特朗普和拜登，相约大选结果出来后，输者发红包。

在西西弗评论读者群里，网民将特朗普和拜登称为“川建国”和“拜振华”进行投票。截至今天下午，投票结果是“川建国”和“拜振华”各得31票，势均力敌。

网络大V“卢克文工作室”今天发文说，不管是拜登还是特朗普，面对中国肯定还是走向对抗。如果是特朗普还在台上，中美冷战可能不可避免；而如果拜登上台，他当然也会围堵中国，不可能对中国和颜悦色，但民主党跟中国的资本利益绑定相对更多一些，中国相对有一定的缓冲时间。

这种观点或许也代表了很多中国学者和官员的看法。