中国强调进口商自愿减少澳洲商品

中国今天（3日）提到，葡萄酒、煤炭、食糖等澳大利亚产品进口减少，是出于买家自身的决定。

据路透社报道，有媒体早前提到，在中澳关系恶化的背景下，北京已指示进口商停止购买多种澳洲商品。

中国外交部在回答路透社提出政府是否指示进口商停止购买澳洲产品的问题时说，相关公司自行减少从澳洲进口相关产品。

另据中国外交部官网纪录，外交部发言人汪文斌今天说：“中方有关机构对相关进口产品采取的检验检疫措施是依法依规进行的。”

业界组织和澳洲政府早前声称，在中国对澳洲龙虾进行新海关检查之后，澳洲已停止向中国出售龙虾。澳洲媒体报道，中国也停止从昆士兰州进口原木，并禁止从澳洲谷类产品出口商艾莫德粮食（Emerald Grain）进口大麦。

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及《香港国安法》课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国已多次针对澳洲采取行动，包括5月中旬以牛肉产品违反检验检疫要求为由，暂停接受四家澳洲企业肉类产品的进口申报。澳大利亚政府消息人士上个月也透露，中国已下令该国棉纺厂停止购买澳洲棉花。知情人士也透露，中国拒绝澳大利亚提出取消一项澳洲进口大麦关税的要求。