蚂蚁科技沪港上市暂缓

史上规模最大IPO、蚂蚁科技集团原定本星期四（11月5日）在上海与香港的上市计划暂缓。

中国上海证券交易所今晚（11月3日）宣布，暂缓蚂蚁科技集团11月5日科创板上市的决定。该集团随后发公告宣布，在港股上市也暂缓。

上交所在官网发布的公告中说，近日发生“你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项”，而该重大事项可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。

公告说，“根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十六条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十条等规定，并征询保荐机构的意见，本所决定你公司暂缓上市。”

公告也要求，蚂蚁科技集团及保荐人应作出公告，“说明重大事项相关情况及你公司将暂缓上市”，并称上交所将与公司及保荐人保持沟通。

蚂蚁集团随后公布，同时进行的港股于香港联合交易所有限公司主板上市亦将暂缓。公司将尽快公布有关暂缓港股上市及退回申请股款的进一步详情。

对此，香港交易所回应说，已接获蚂蚁集团通知，决定暂缓在上海及香港上市。交易所不评论个別上市申请或发行人。

此外，蚂蚁集团暂缓于香港和上海的上市消息一出后，蚂蚁集团同系阿里巴巴股价旋即受累，该股美国存托股票（ADS）盘前急跌，并失守300美元大关。截至晚上约9时47分，阿里巴巴ADS报282.05美元，泻9.3%。