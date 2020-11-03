蚂蚁集团宣布暂缓在香港上市

蚂蚁集团公布，其今天（11月3日）接获中国内地相关监管机构的通知，由于公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项事项，可能会使得公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓公司的上交所科创版上市。

同时，进行的港股于香港联合交易所有限公司主板上市也将暂缓。公司将尽快公布有关暂缓港股上市及退回申请股款的进一步详情。

《香港经济日报》、香港电台、网媒“香港01”等港媒今晚转述上述消息。

对此，香港交易所回应说，已接获蚂蚁集团通知，决定暂缓在上海及香港上市。交易所不评论个別上市申请或发行人，并重申香港仍然是亚洲首屈一指的国际IPO市场，交易所今年已经欢迎超过120家公司上市。

蚂蚁集团暂缓于香港和上海的上市消息一出后，蚂蚁集团同系阿里巴巴股价旋即受累，该股美国存托股票（ADS）盘前急跌，并失守300美元大关。截至晚上约9时47分，阿里巴巴ADS报282.05美元，泻9.3%。

创造了全球最大IPO的蚂蚁集团H股原定于本周四(5日)在香港上市，机构投资者昨天在暗盘市场，有些交易以每股120港元（21.13新元）的价格成交。这比80港元的IPO价格高了50%。而此前因需求强劲，该公司比原计划提前一天停止接受专业投资者的认购。散户方面，蚂蚁集团也吸引了至少3万亿美元的认购投资者。