蓬佩奥智囊余茂春：台海若开战 美将坚决回应

美国务卿蓬佩奥首席中国政策顾问余茂春指出，对于台海局势，任何单方面使用武力的行为，美国都将以行动回应，且回应将是“坚决的”。

据美国之音报道，余茂春被视为蓬佩奥在美国对中政策上最有影响力的顾问之一。他2日接受美国之音专访，谈及中美关系、新疆、港台等议题。他表示，脱钩从来不是美国所申明的政策，但脱钩正在发生，“这完全是中国的错”。

他解释，中国的行为方式让健康的双边关系不可能继续下去，而特朗普政府正对现实做出回应。他引述蓬佩奥多次明言，不能再忽视以中美为代表的两种治理模式在政治和意识形态上的差异。

至于中美脱钩是否永久持续，余茂春希望不是，但直言关键在于中国如何回应美国“有分寸的方式”，这一切都取决于中国，“球在中国这一边”。

他说，中国不能指望美国在关押新疆维吾尔人权问题上什么都不说，也不应指望美国在贸易失衡问题上什么也不做，中国应知道，如果有间谍窃取美国的产业和国防秘密，美国将采取适当行动，包括已认定一些中国实体为外国使团，批评北京政府控制的代理人和组织。

对于台海局势，他强调，由于中共未能信守在香港问题上的国际承诺，“华盛顿和北京之间的互信已经严重受损”，导致美国重新评估“一国两制”的总体有效性。

当被问到美国将采取什么样的行动来阻遏中国大陆可能攻打台湾时，余茂春对美国之音说，美国“坚决反对任何单方面使用武力来解决双方之间的争端的做法”。

他坦言，不会对“假设性的问题”做出猜测，但是可以肯定的是，美国的回应将是“坚决的”。