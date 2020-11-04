港府称蚂蚁集团暂缓港股上市不涉及系统性风险

香港政府发言人昨晚表示，蚂蚁集团暂缓香港上市计划，不涉及系统性风险。香港联交所此前有处理类似事件的经验，监管机构会确保退还申请股款的安排有序进行。

综合央视新闻、澎湃新闻和香港电台报道，港府发言人在声明中确认，已知悉蚂蚁集团就港股在香港上市计划暂时不进行的决定知会香港联交所，并已发出公告说明原因。发言人说，香港联交所过去已有处理首次公开招股在认购期届满后决定不进行的经验，香港监管机构会确保退还申请股款的安排有序进行。

发言人还提到，有关事项并不涉及系统性风险，香港金融系统的稳定和市场有序运作不受影响。

香港证监会在回复媒体质询时称，证监会关注点是公开发售及所有有关事项，包括任何延期及认购金额的退款事宜，都是以公平、适时及有秩序方式进行。

其发言人表示，任何有关延迟或取消首次公开招股的决定，都是由有关公司因应当时情况，咨询保荐人后作出，有关因素有可能是，或有可能不是，与该公司有关。

发言人强调，香港作为国际金融中心，资金来往进出是很正常。金管局多年来在金融及银行体系建立强大缓冲及抗震能力，银行体系非常稳健，流动性充裕，有信心和能力维护香港货币和金融体系稳定。

此外，蚂蚁集团暂缓上市对于计划参与战略配售的新发基金的影响，支付宝APP的智能理财AI“支小宝”回复称，因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划，本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，基金运作不受影响。基金公司将始终审慎、负责地管理您的资金，精选优质标的，致力为您带来长期回报。后续如有任何更新，基金公司和蚂蚁集团会通过公告披露。

华夏基金、汇添富基金、鹏华基金、中欧基金、易方达基金五家基金公司的“创新未来18个月封闭混合型基金”9月22日正式获得批文，计划战略配售10%的蚂蚁新股，总募集规模600亿元（人民币，新元）。这五只基金随后在9月25日开售，除了在基金公司直销渠道发售外，仅在支付宝平台发售，用时近14天售罄。

支付宝页面显示，上述五只基金处于封闭期。

在原定11月5日进行的A+H上市宣布暂缓后，蚂蚁集团昨晚22时30分在官方微信公号发布《致投资者》表示，对由此给投资者带来的麻烦，深表歉意，将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。针对有关发行上市的下一步进展，蚂蚁集团表示，将与上海证券交易所及监管部门保持密切沟通，并及时披露相关情况。

另据《星岛日报》报道，暂停上市消息一出，网上流传的照片显示蚂蚁上市的敲锣现场已准备就绪，但现在处境尴尬；还有两张图片显示，蚂蚁花呗在上海地铁的广告正在被拆除。