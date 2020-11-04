深圳与香港贸易金融平台对接进入试运行 首批跨区块链试点交易完成

香港贸易联动平台与中国大陆的贸易金融区块链平台昨天完成第一期对接项目，正式进入试运行阶段；香港主要银行渣打随即宣布透过此平台连接完成首批跨区块链试点交易。

根据路透社报道，中国人民银行数字货币研究所下属机构深圳金融科技研究院去年与香港银行同业结算有限公司旗下香港贸易融资平台签署合作备忘录，致力完成平台第一期对接项目，以提高跨境贸易融资的互信及效率，从而降低中小企业对外贸易融资成本，协助企业“走出去”。

双方昨天宣布，第一期对接项目正式进入试运行阶段，并获工行、中行、交行和香港的中银香港、工银亚洲、交银香港以及渣打的支持。双方并同意继续深化对接双方平台，推动跨境贸易和创新相关贸易融资，以协助粤港澳大湾区共创双赢发展。

香港金管局助理总裁鲍克运指出，“随着项目即将进入发展的第二阶段，我们希望将有更多银行参与其中，以进一步提升跨平台对接的功能，并协助银行加快拓展在香港的贸易融资业务。”

渣打是今次参与试点交易的七家银行之一，该行成功验证两个区块链贸易融资平台之间的可连通性，协助香港企业客户利用贸易联动平台与中国内地供应商成功进行交易，而有关供应商则在贸易金融区块链平台上完成交易。

金管局积极推动金融科技的发展，总裁余伟文前天在金融科技周开幕发言时指出，将研究发展能容纳多种央行数码货币的平台以提升跨境支付效率，并推出有助促进中小企业融资的“商业数据通”。