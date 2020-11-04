中国拟实施延迟法定退休年龄 推进养老保险全国统筹

随着中国老龄化社会问题加剧，中国近年养老保险当期收不抵支的省份数量有所增多，新华社昨天受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），提出健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，并实现基本养老保险全国统筹以及实施渐进式延迟法定退休年龄。

根据每经网消息，《建议》还提到，推进社保转移接续，健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制。发展多层次、多支柱养老保险体系。

中国人社部养老保险司司长聂明隽上月在中国国务院政策例行吹风会上介绍，今年前三季度，企业养老保险基金运行总体平稳，甚至还好于预期。从基金收支看，总收入 2.1万亿元（人民币，下同，4300万亿新元），总支出2.8万亿元。虽然短期收入低于支出，基金累计结余仍达到4.5万亿元。

但近年来，随着一些地区老龄化社会的加剧，各地养老保险的收支情况差异较大，当期收不抵支的省份数量有所增多，加快基本养老保险全国统筹成为社会关注的焦点。

中国国务院2018年6月印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》，明确在现行企业职工基本养老保险省级统筹基础上，建立中央调剂基金，对各省份养老保险基金进行适度调剂，确保基本养老金按时足额发放。

基本养老保险基金中央调剂制度也被认为是全国统筹的过渡政策，上解比例从3%起步逐年提高至今年的4%。

对于《建议》中提出的实现基本养老保险全国统筹，中国社科院世界社保研究中心秘书长房连泉受访时说，要实现全国统筹的前提是先实现省级统筹，按照国家的要求是今年底要实现省级统筹。目前，全国已经有26个省份和新疆生产建设兵团实现了基金省级统筹，而从省级统筹向全国统筹过渡，预期2022年左右能够实现全国统筹。

房连泉进一步解释，实现全国统筹之后，资金将全国统收统支，要进行统一的制度安排，统一参数、统一费率等，这个难度还是比较大，最大的难点是会涉及中央和地方关系的协调，现在的发展方向是要理清中央和地方的事权和财权。

此外，根据中国退休制度，男性年满60岁、女干部年满55岁、女工人年满50岁方可退休。但是，随着中国人均寿命显著提高，人口老龄化趋势加快发展，现行退休年龄是否偏低，也引发社会的热烈讨论。

中国人社部在2016年2月就曾表示，制定渐进式延迟退休年龄的政策已经有了初步方案，但还要按照相关程序报经批准后，才能向社会广泛征求意见。

时任人社部部长尹蔚民在介绍制定渐进式延迟退休年龄的政策时表示，小步慢走，渐进到位。每年推迟几个月的时间，经过一个相当长的时间再达到法定退休的目标年龄。

尹蔚民举例说，如果五年以后你是60岁退休，政策施行以后，可能你是60岁零三个月退休；如果第二个人是第二年退休，那他可能是60岁零六个月退休。

尹蔚民介绍，根据中国现在不同群体的退休年龄，人社部门会从实际出发，区分不同群体的情况，分步进行实施。

房连泉对此表示，延迟退休政策提出来已有多年，此次提出“十四五”期间要实施渐进式延迟法定退休年龄，将来还会出台提前退休和延迟退休相对应的政策。

房连泉说，延迟退休主要难点是要找到合适的时机来推出这个政策，并让社会所接受，“这个政策对缓解养老金不足的问题能起到一定的作用，但周期可能比较长。”