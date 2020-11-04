中消协“双11”前提醒消费陷阱

针对即将到来的中国购物狂欢节“双11”，中国消费者协会通过对近几年在“双11”、“618”等大促期间了解的情况进行梳理，给消费者列出了“双11”期间六大消费陷阱，以提醒消费者提防商家促销套路。

根据《新民晚报》报道，中消协列出的六大陷阱中包括：直播带货槽点多、优惠活动水分多、商品质量问题多、售后服务诟病多、订单合同违约多以及促销广告骚扰多。

中消协指出， 在直播带货方面，有直播带货商家未能充分履行证照信息公示义务；部分主播在直播带货过程中涉嫌存在宣传产品功效或使用极限词等违规宣传问题、产品质量货不对板、刷粉丝数据、销售量刷单造假等。

同时也提到“抢红包”、支付定金活动等优惠活动都设置了一定门槛，可能会“花费了很大精力，最后只有满满的失落感”。

中消协还说，很多消费者反映，一到大促期间，手机上、网络上就会收到各种广告促销信息，有的甚至能够根据消费者的消费习惯进行精准推送，即使消费者并没有购物的打算，也难以逃脱这些广告的轮番“轰炸”，让人“不堪其扰”“防不胜防”。

中消协因此提醒广大消费者：面对各种促销、优惠广告，要保持理智，根据实际需求选购商品；尽量选择资质齐全、信誉较高的商家进行交易；不被各种“假优惠”陷阱误导；慎重预付定金，防范消费陷阱；重视个人信息保护，不轻易向商家授权等。

今年已是第12次的“双11”购物狂欢节由阿里巴巴发起，但本周其创始人马云因旗下金融平台蚂蚁集团有关事项被约谈，导致阿里巴巴香港股价今早下挫9.3%。