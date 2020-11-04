消息：特朗普政府搁置将蚂蚁集团列入黑名单的计划

据四名知情人士透露，中国企业阿里巴巴的一名高管与一名美国政府高级官员通电话后，特朗普政府搁置了将蚂蚁集团列入黑名单的计划。蚂蚁集团隶属阿里巴巴的关联公司。

路透社上个月曾报道称，美国国务院已提交一份提案，拟将蚂蚁集团列入贸易黑名单，以阻止美国投资者参与其首次公开发行(IPO)，预计此次IPO规模将高达370亿美元（507亿新元）。

据路透社报道，一位不愿具名知情人士称，在阿里巴巴集团总裁埃文斯（Michael Evans）在电话中敦促美国商务部长罗斯拒绝这一提议后，美国商务部搁置了这一计划。

其中三名人士透露，用以说服罗斯将该计划暂搁的理由包括担心在周二美国总统大选前令华尔街不悦，以及遭到诉讼的可能性，

其中一位消息人士称，“此举可能会引发法律行动，或给市场浇一盆冷水。”

不过，第四位消息人士说，因担忧销售假冒商品，阿里巴巴的电商平台淘宝已被列入了美国贸易代表办公室的“恶名市场”名单。这位人士称，这意味着淘宝已经面临美国政府的审查，并强调罗斯的决定既不是因为通话，也不是出于对市场、大选、以及法律方面的担忧。

据蚂蚁的一位发言人说，虽然美国用户目前无法使用支付宝，但特朗普政府中的对华鹰派人士担心，这款应用可能会获取属于未来美国用户的敏感银行数据。

蚂蚁科技集团全球最大规模IPO上市计划周二晚间被紧急叫停。继公司三位核心人物被监管约谈，以及其所处金融科技监管环境发生变化后，上海证券交易所和香港联交所均决定，暂缓其两地上市计划。