张志军：“十四五”将为两岸经济合作创造更广阔空间

中国大陆海峡两岸关系协会会长张志军昨天（3日）在2020浙江·台湾合作周开幕式上表示，尽管当前两岸关系形势严峻复杂，但大陆关心和支持台胞台企发展的行动没有停止，力度没有减弱，“十四五”规划也将为台商在大陆的发展、为两岸经济合作创造更加广阔空间。

据中评社报道，张志军指出，当前大陆抗击冠病疫情斗争取得重大战略成果，经济稳步复苏。一系列主要经济指标的变化既展现了大陆疫情防控的巨大成效，又彰显了大陆经济的强大韧性和旺盛活力。

他说，今年以来，各地区各部门继续全面贯彻落实中共总书记习近平关于对台工作的重要论述和以人民为中心的发展思想，落实落细关于促进两岸经济文化交流合作的“31条措施”和“26条措施”，针对疫情影响出台了支持台胞台企纾困的“11条措施”。各地相继举办各种类型的两岸经贸交流活动，为台胞台企分享大陆发展机遇创造条件。这充分表明，大陆依然是台胞台企投资兴业的最佳目的地。

他还说，今年以来，两岸经贸合作克服内外环境带来的不利影响，保持了稳定发展势头。这充分表明台胞台企持续看好大陆、对在大陆长期经营发展充满信心。

他指出，刚刚闭幕的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》，明确了“十四五”时期经济社会发展的基本思路、主要目标以及2035年远景目标，这也将为台商在大陆的发展、为两岸经济合作创造更加广阔空间。

张志军表示，尽管当前两岸关系形势严峻复杂，但大陆有关方面关心和支持台胞台企发展的行动没有停止，力度没有减弱。大陆将坚决贯彻落实习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对和遏制任何“台独”分裂行径，加强两岸交流合作，率先同台湾同胞分享大陆发展机遇，为台湾同胞台湾企业提供同等待遇。

他强调，相信台胞台企能够把握大势，坚定信心，顺应大陆经济高质量发展潮流，融入大陆新发展格局，不断拓展新领域新空间。