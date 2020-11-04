彭博：蚂蚁集团IPO被陡然叫停 马云帝国坠入漩涡

中国土生土长的金融巨头蚂蚁集团原本马上就要进行全球历史上规模最大的IPO。但就在巨额资金列队完毕、整装待发之际，中国当局的突然行动，让蚂蚁集团及其著名创始人、亿万富豪马云的命运陡生变数。



彭博社的分析报道认为，原本这家金融科技巨头数日内就将在沪港两地同时上市，这一幕对于中国金融市场而言曾经不可想像。但随着马云等人被监管部门约谈，蚂蚁集团350亿美元（478亿新元）的IPO也在周二被暂停。在事态的急转直下中，监管部门宣布他们近期发现了一系列问题，有些人认为这些问题可能要求庞大的蚂蚁集团进行整改。



金融咨询公司Jefferies首席全球股票策略师Sean Darby认为，这是刻意的公共关系作为。以往也发生过类似情形，也即在公司的规模太大，超过有关当局能够接受的程度。



金融市场反应迅速。马云的阿里巴巴集团在香港股价暴跌了6.7％，先前在纽约创下近六年来最大跌幅，阿里巴巴拥有三分之一的蚂蚁金服股份。股价下跌使马云的财富减少近30亿美元。



蚂蚁集团本是中国最大的商业成功案例之一，其上市也将是中国资本市场发展的重大进展。但暂停上市的决定颠复了局势。



“这绝对是令人惊讶的消息，”FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey说：“如果是中国金融市场宏观层面或是公司层面有异样，那是挺令人担心的。”



短短十年间，作为阿里巴巴附属公司的蚂蚁集团发展成为全球最大的金融技术公司，改变了许多中国老百姓的生活。但是，它的崛起以及马云日益增长的全球名望，也对中国国有银行及背后的政治生态构成威胁。



周二的事态发展使银行家和全球投资者急切寻求答案，数以十亿美元计的申购资金也不知会如何处理。



中国当局没有详细说明暂停上市背后的问题，只是说由于“金融科技监管环境发生变化等重大事项”，可能导致蚂蚁集团“不符合发行上市条件或者信息披露要求”，因此决定暂缓上市。



知情人士说，蚂蚁集团必须做出调整，包括为小额贷款部门增加资本，同时必须为该部门的全国运营重新申请牌照。



腾讯新闻援引未具名人士报道，估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右，同时会退回申请股款给投资者。



蚂蚁集团2010年从阿里巴巴剥离出来，长期以来一直被视为中国经济的冠军企业，也被视为共产党允许企业家（尤其是科技领域）蓬勃发展的例证。尽管习近平试图建立可以匹敌美国的股票交易所，但周二的这个挫折可能使该国的金融市场蒙上阴影。



该公司在发给投资者的信息中说：“对由此给投资者带来的麻烦，蚂蚁集团深表歉意。我们将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。”



本周一就出现了令人警觉的迹象，当时马云被央行和三大金融监管机构罕见约谈，并告知他的公司将会面临更加严格的监管，资本和杠杆将会受到与银行类似的限制。



“这进一步加剧了科技巨头面临的监管压力，”AMP Capital Investors Ltd.驻悉尼的动态市场负责人Nader Naeimi表示。“对银行来说是好消息，对马云是坏消息，”指的是蚂蚁集团对传统银行的竞争威胁。



随着马云批评中国本土和全球监管机构扼杀创新、对年轻人的发展和机遇未予以足够的关注后，蚂蚁集团近日来成为了官方媒体关注的焦点。上月末在上海的一场会议上，马云将设定银行资本要求的《巴塞尔协议》比作老年人俱乐部。



周末期间，在国务院副总理刘鹤主持的国务院金融稳定发展委员会会议上，官员们强调了金融科技公司接受监管的必要性。