【视频】黄奇帆今年6月怎么评P2P和马云？

中国国际经济交流中心副理事长、重庆市原市长黄奇帆今年6月在中国金融科技云峰会上曾指出，马云当时的“花呗”、“借呗”自有资本金从最初的30亿（人民币，下同，6亿新元）通过银行贷款以及多次ABS融资最终变成3000亿，杠杆率“荒唐的”高达100倍。

黄奇帆强调，与商业银行小贷公司网贷不同，网络贷款在市场上周转很快。不过，他同时也强调，“绝不要因为有P2P就把科技金融否了，倒脏水把小孩倒了”。

以下是黄奇帆在该峰会上演讲《5G背景下金融科技的特征和发展路径》，涉及P2P和“花呗”、“借呗”科技金融贷款公司的内容实录。

数字经济数字平台发展的过程中，就是在五年左右，我们也走了一段弯路，因为P2P在12、13年大规模的在中国推开，从06年起步到12年的时候开始，比较大规模的推动，一下子P2P变成个时髦，变成科技金融的代名词。

各个省各个城市都是成千上万个P2P公司不断的诞生，有的直接叫P2P，有的叫网络金融，有的叫投资咨询公司，五花八门，但都是P2P的事。

这么一搞，到了16年开始整顿，因为已经闯祸了，一个公司倒闭七八百亿坏账，那么这种公司倒一个惊天动地，几十个同时发生，那就变成灾难了，变成系统性风险了。

这件事应该说大家记忆犹新，这个现象和后果我不用多说。今天在这里就是要总结教训，为什么英国人发明的P2P，20年下来英国没闯祸？

美国人在2005年前后批准了在美国也可以搞P2P那么15年下来，美国全部P2P的公司没超过30亿美元，没有超过10个企业，为什么他们没有泛滥开来？我们为什么一搞变成一个成泛滥成灾的事？

因为我们P2P实际上不是国外定义的，P是一个人，另外一个P也是个人，两个人之间互相认识，互相贷款。P2P的TO是中间有个平台，只是做个介绍人借钱的双方是前脚后脚互相搭的。

就像我的姐姐要借一笔钱给我的弟弟，他们自己就认识，我是他们兄弟，我在旁边就做个中介，或者做个认证，你们自己借贷。

这样的金融平台它自己本身没有任何把人家的钱拿来，也没有由他去把钱借给人家，是P2P他们自己直接“TO”。

这个公司只是一个认证，所以它思想模型上是可以这么做的。但本质上没有什么社会实践的价值，所以这么发达的美国金融系统、英国金融系统、欧洲没展开。

我们这个东西(P2P)一下子打上了互联网的神圣的科学外衣，把中国几百年传统社会农村社会中最丑陋的、最恶心的最没有责任感的“老鼠会”——放高利贷公司的“老鼠会”装上了互联网外衣展开来了。

“老鼠会”的这种搞放高利贷的人，自己是没有什么金融的资本金，它都是这一手从老百姓高息揽储而来，那一手放高利贷而出，那么中间出现坏账赖账，总是这么最后走向崩溃了，或者发横财卷款而走等等。

我们P2P有五个特点：第一，P2P公司几百个几千个，问他资本金哪来的？股民众筹而来，集资而来，这是第一个，资本金的概念。

第二个，你假如有一亿资本金放出去30亿贷款，从资本金到贷款余额之间的杠杆，融资从哪儿来？ P2P是跟网民高息揽储而来。

第三，有了这30亿要放出去，放给谁？说起来是互联网公司，它放款对象既没场景，也不是它的客户，“拉到篮里就是菜”，你只要愿借我的18%、20%、25%的高利贷，我就借给你。

不管是学生来借学生贷、校园贷还是买房子首付贷，还是炒股票，反正你只要愿意借我就给你，至于借的人的场景背景，几年时间或者多少年时间的信用，他也管不了，他也不管，这就是第三。

第四，借出去的钱可能半年一年两年才能还，有的还不回来。那么从老百姓高息揽储来的钱可能是半年一年两年不等，那么就有个资金怎么平衡，借新账还老账，庞氏骗局。

最后一点，这些企业既没资金池，也没偿还坏账准备金，也没拨备。那么在这个意义上讲，一般出事要么趴倒，要钱没有要命一条，要么就是一看出事来不及了，卷款而走，反正这个公司也没有什么固定资产，（没有什么）坛坛罐罐要搬来搬去，人一打包几十个人跑掉就跑掉了。

这五个特征在内的这样的企业，凭你的本能看到了就应该拿起刀子把他砍了。

所以本人真的是在13年，我们工商局长写个报告给我，说深圳有两个P2P公司，金融企业到重庆来注册，是金融企业，好事情，向我报喜写了个报告给我。

本人就批了一段：在中国土地上P2P就是农村高利贷，互联网下的翻本。在重庆的土地上，只要中央还没法律出来，绝不允许干。重庆一个不批，外地已经批准了，到重庆来活动一概禁止。

我大概在三年里边写过十几个这样的批示，所以重庆真被我给刹住管住了。我后来跟马凯跟银监会主席尚福林也报告，他们都支持我观点。那么全国也都在开始推开整顿，我就说它有这五个问题，所以绝不能开绿灯。

那么当然这件事不幸，全国差不多有一万多个P2P公司在这两年整顿中倒闭，那么坏账总账差不多有两万亿，惨不忍睹。

我们之间的亲戚朋友可能都会有傻乎乎的人，把自己一生积蓄的50万100万，越穷的人积蓄的钱越容易被骗走，骗走以后颗粒无收讨都讨不回来的，所以这就成了一个科技金融的第一灾难，居然是这个东西，给我们深重的教训，这是我讲的第二点。

第三点要讲的，绝不要因为有P2P就把科技金融否了，倒脏水把小孩倒了。

科技金融、互联网金融本身只要符合五个原则，按五个原则的杠杆框架进行运作，就是一个正常的健康的完全可以很好发展的、为小微企业为老百姓融资的一个平台。

这五个原则正好跟P2P的概念反过来。第一，科技金融公司必须自有资本金，而且自有资本金还是基数比较大的。这意思就是说你不能跟网民要钱，不能搞什么众筹，就是你的母公司。

比如马云要搞“花呗”、“借呗”科技金融贷款公司，也就是阿里巴巴蚂蚁金服拿钱给他几十亿上百亿做资本金。

第二，科技金融公司的资本金要大，为什么？合法常规的金融小贷公司有一个亿在一个街道一个乡镇里边活动差不多，但是互联网的金融公司一旦确立了它的辐射范围，就可能是一个城市，或者是几个城市的一个地区，甚至穿透到全国，所以它的贷款余额会很快增长。

那么资本金就要跟贷款余额大体上1:10要相匹配，所以你资本金相对要大一点，门槛要高一点，这是第一条，自有资本金而且是比较大的自有资本金。

从资本金到贷款余额之间总是可以1:10放大的，你有10个亿就可以贷款100亿，你有30亿资本金，你可能放贷300亿，这个时候资本金到贷款余额之间的差距，就是所谓的杠杆。

这个杠杆的钱不能像P2P那样的高息揽储而来，你应该是跟商业银行借，商业银行1:2、1:3，你有10个亿借你20多亿，这样你就可能形成30多亿资金，这也是个杠杆来了20多亿，然后你放贷。

20多亿放了以后形成贷款余额ABS到证券市场发。垃圾债也好，什么债也好，反正ABS债券，贷款债务证券化，这个放一圈，你30亿贷款，转一圈就30亿的债券，30亿债券来了再放一圈，又放贷款了，又转一圈，又可以30亿。

你如果有个三次，三三得九，就出现了100多亿了，所以意思就是在合规的国家市场上去杠杆融资。

第三，合规的资金不许超过资本金的10倍，也就是杠杆ABS转一圈就是一倍、转两圈就两倍，转三圈四圈就变成三倍四倍，你跟银行一放大。银行已经把你的本金放大了三倍。

你已经三（乘以）四就12了，那么你如果网络贷款在市场上贷款周转很快，你来了100亿的钱，你可能10天就放掉了，放掉以后又到证券市场又去放一转，一年转了10次，你100亿就变成1000亿了，你的资本金本来只有30亿，银行贷款变100亿，100亿就 ABS周转了10次变1000亿，你的杠杆比是多少？

所以马云他们犯过错误，当时他们在重庆出了35亿的钱作为资本金，那么银行贷款去转了2.5倍，这样就变成了80、90亿。

我曾经跟他们说过，你们转个三、四次，但我也没去控制他们，因为我后来到了16年已经跑到全国人大去了。他们是互联网 ，ABS来的钱，真是十几天就放光了，放光以后再转一圈，那么由着他们放，你知道放了多少钱？

我问屠光绍，说他们放了40圈，90亿放40圈就是3600亿，3600亿，他们只有30多亿的资本金，就是100倍。

那时候我在全国人大我就突然看到报纸上说一行三会冻结了马云他们的这两个小贷网络贷款公司，我一看材料，说他们3000多亿，我知道他们只有30多亿资本金，荒唐的放了100倍！

过了几天我打电话问重庆金融办，我说你们这个事怎么处理？他说三大监管部门在吵架。

人民银行说，随便你公说公有理，婆说婆有理，你总归放大100倍，一定是错误的。所以要停掉。银监会说在我的系统他来了30多亿，我借他50亿，50多亿，一比二点几完全合规没问题。

证监会说了什么？他说在全世界的ABS底层资产如果是100，放一圈，ABS拿了100过来，又变成贷款合约，又可以放一遍，没有说过只能放三遍四遍五遍，所以他只要每一遍这么过来，他放30遍，因为是互联网周转快，也不违反证监会的任何管理规定。

后来我听了以后发表意见了，我想了一下，这是神仙打架，每个监管部门都没错。我后来说人民银行说的对，千说万说1:10的杠杆不能突破的，资本充足率这个杠杆不能突破。

互联网的网贷跟商业银行小贷公司网贷不同，商业银行小贷公司如果要把自己的100亿放出去，放了一年，然后他ABS又来了100亿，同样要花一年，有个三年一过，他原来的第一层次的底层资产的100已经收回了，所以它循环不了100倍的，在传统金融系统。

在互联网里边老革命遇上新问题，转的飞快，所以我就说你即使是互联网，给个约定，最多不能超过四倍，就不能转四次。

我说你证监会应该给它这么个约定，后来他们接受我的意见了，就规定不要超过四倍。

后来马云他们自己跟我讲了一下，他说我们商量下来，四倍也不要，你给我们四倍，我们就做三倍。所以他现在第一就是说控制在三倍以内，在ABS上面，那么银行这边控制在两点几倍，两点几倍乘三倍，差不多在10倍以内，这是一个概念。

你既然已经做成了几千亿的贷款，你资本金要追加，你不能说30多亿做到100亿，做到1000亿还是30多亿，按照1:10来算要加到300多亿。

我当然高兴，作为重庆市长，他把资本金从30亿加到300亿放到重庆来是好事，所以我就让重庆金融办跟他们（交涉），现在马云他们的“花呗”、“借呗”注册在重庆，就是360亿资本金，乘上了银行的两点几倍，再加上所以这就可以了。这就是第三个原则，就杠杆比不能超过。

第四个要对场景进行深度的挖掘分析，信用能够保证能够保证。第五就是对贷款对象一定是自己的客户，所以它的花呗对淘宝网上的B2B的小客户。借呗是专门对支付宝上我们的各种家庭拿了支付宝手机在付钱，你每个月付3000块的，你如果要借1000块，没问题，它就有场景。

这五条原则就是场景、有深度的、完全挖掘，对客户的分析，然后有各方面的资本金，又有合理的资金来源，还有总的杠杆不要超过10倍，你只要做到这个，互联网金融公司没问题的。

当年13年的时候，马云到重庆来，我跟他两个人吃饭聊天，我问他，你有什么困难，有什么事想做还没做成，他说我想搞个贷款公司，我说你是在浙江的老大公司，贷款公司地方政府就能批，这有什么难？

他说我们浙江义乌、温州小贷公司在整顿，全部冻结了。我说你如果到搞到我搞小贷公司，你只要不搞P2P，我三天就把你全部办完。

好，他就办了两个，这两个一办，现在的蚂蚁金服公司100亿的利润，45亿利润来自于重庆那两个小贷公司，所以这个还是他的一个吃饭的家当。

这个事可以做了以后，我把全国的前50位的互联网大公司，他们都是可以搞点网贷的，都拉到重庆，按这个办法来。

所以重庆居然有全中国网贷余额60%，我们全国网贷，不是P2P，就是正常的网贷公司，70多家，有那么一万亿，重庆有6000多亿，占了60%，所以说网贷的中心地是在重庆。

但是我可以这么说，按照五条原则搞的网贷，他们的不良率平均去年年底3%不到，2.7%，比我们的信用卡不良率是在4%不到3.7%左右，还低了一个点，所以我讲这个话意思是大家也不要因为P2P把网贷给废了，这是两码事，但是要遵守纪律。