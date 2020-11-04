中国宣布新设10个进口贸易促进创新示范区

第三届中国国际进口博览会启幕前夕，中国今天（4日）公布新设进口贸易促进创新示范区名单，这批示范区共10个，包括上海市虹桥商务区、江苏省昆山市、浙江省义乌市、福建省厦门湖里区、广东省广州南沙区、陕西省西安国际港务区等。

据中新社报道，去年第二届进博会期间，中国曾明确提出要培育一批进口贸易促进创新示范区。中国商务部外贸司司长李兴乾接受采访时称，这10个示范区覆盖东中西部和东北老工业基地，囊括海陆空港，体现了中国进口发展的动力和潜能。

李兴乾称，这批示范区主要有贸易促进和贸易创新两大功能。示范区将着力提升进口便利化水平，促进进口商品流通，实现中国扩大进口的开放承诺。此外，还将扩大技术设备和原材料进口，促进进口与产业深度融合、高效联动。

他指出，中国期待用三至五年时间，培育一批监管制度创新、服务功能齐全、交易模式灵活的进口示范区，推动中国进口规模稳步扩大、结构不断优化，带动相关产业提质增效、消费水平明显提升。

近中国进口规模在疫情持续背景下逆势上扬。据官方数据，三季度中国进口总值同比增长4.3%，规模创历史新高。另据世界贸易组织（WTO）数据，上半年中国进口占全球份额达11.3%，较去年同期提高0.8个百分点，创历史新高。