蚂蚁暂缓上市促港人转投iBond 香港金管局：暂不透露认购情况

蚂蚁集团昨天突然被暂缓上市，各大银行及券商陆续退款，香港市民或会最后冲刺“撞期”认购新一批iBond（香港政府通胀挂钩债券）。香港金融管理局助理总裁（金融基建）鲍克运表示，iBond仍然在认购阶段，但不方便提前透露认购情况。

根据《明报》和《香港经济日报》报道，虽然蚂蚁集团未能如期上市，但今日（4日）蚂蚁集团锁资逾万亿元开始解禁，加速散户把认购新股资金转投iBond，呈丁财两旺局面。鲍克运说，根据过往经历，金管局需时数天整理、剔除重复申请，有最新情况会尽快公布。

另外，就美国总裁大选对市场的影响，鲍克运认为市场瞬息万变，目前预计情况意义不大，并强调“香港底子好、银行体系流动性充裕、联系汇率稳定，认为香港经得起市场不同方面引起的波动”。鲍克运还说，港汇目前维持7.75水平，表现稳定，市场基本运作顺畅。

另据证券时报e公司消息，蚂蚁集团今天午间公告，由于第一批退回与全部或部分不获接纳申请有关，而暂缓H股上市是在向应收到第一批退回的申请人作出退款安排开始后才发生的，公司无法一次性退回所有申请股款。

公司也认为撤回退款安排并将申请股款于较晚日期一并退回并不符合申请人利益。因此，退回股款将按此前所述分两批作出。