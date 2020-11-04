消息：中国要求蚂蚁集团在上市前达到新的资本要求

中国监管部门告知蚂蚁集团，必须在达到本月初对金融控股公司实施的新资本要求及其它规定后，才能推进首次公开募股(IPO)。

根据彭博社报道，因消息未公开而不愿具名的知情人士称，蚂蚁集团必须做出调整，包括为小额贷款部门增加资本，同时必须为该部门的全国运营重新申请牌照。

目前尚不清楚蚂蚁集团需要做多大程度的调整才能满足所有新规要求。市场广泛期待了数月之久的新规于11月1日生效，旨在遏制金融控股公司带来的系统性风险。蚂蚁集团与中国证券监管部门的代表均无法在非工作时间立即就此置评。

上海证券交易所昨晚意外决定暂缓蚂蚁集团350亿美元（477亿新元）的IPO，称监管环境发生变化。蚂蚁集团原定两天后挂牌交易。周一，包括中国央行在内四家监管部门罕见联合约谈了公司创始人马云及其他高管。

蚂蚁集团业务范围涉及支付、贷款、资产管理和保险等。该公司周一表示，将会深入落实会议意见，遵循“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，助力经济和民生发展。

近几个月来，随着中国努力遏制系统性风险，该公司接连受到新规打击。周一，银行业监管机构发布新规草案，要求蚂蚁集团和其他网络贷款平台提高在与银行联合贷款中的出资比例。