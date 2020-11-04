蚂蚁IPO暂缓之际或面临业务调整 中国监管机构计划限制联合贷款等业务

蚂蚁集团全球最大IPO在上市前夕被叫停，这家金融科技巨头或面临业务结构调整压力，即中国监管部门据悉计划限制金融机构与其合作的联合贷款等业务。

根据彭博社报道，据不愿具名的知情人士透露，金融监管部门近期与部分金融机构沟通，鼓励这些机构在与蚂蚁小贷的联合贷款及助贷业务等合作上更加审慎合规，甚至暂停合作，以敦促蚂蚁尽快达到最新出台的小额贷款公司办理办法等新规的要求。

蚂蚁与金融机构的联合贷款和助贷等合作若受到打击，或将大幅削弱蚂蚁集团的收入核心收入来源，也被视为中国监管当局对蚂蚁作为金融控股公司可能对金融系统稳定性构成挑战而加快实施全面监管的重要一步。

目前对于蚂蚁的监管力度将有多大尚未可知，一旦蚂蚁符合监管要求，金融机构仍可能继续与蚂蚁展开合作。

蚂蚁在回复质询时表示，银行暂停与蚂蚁的合作没有根据，蚂蚁将继续支持银行合作伙伴做出独立的信贷决策，并利用蚂蚁的科技平台为消费者和小微企业提供服务。中国银监会未立即回复寻求置评的请求。

蚂蚁联合创始人马云被中国央行和三大金融监管机构周一罕见约谈后，上海交易所周二因金融科技监管环境发生变化，可能导致蚂蚁不符合发行上市条件或信披要求为由决定暂缓上市，香港上市计划也同步推迟。在蚂蚁此前推进IPO的过程中，金融官员和官媒就连发评论直指互联网金融乱象，IPO被叫停当晚《经济日报》并称此举彰显中国保护投资者利益的坚定决心。

根据银保监会本周公布的《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，在单笔联合贷款中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于30%。

而据蚂蚁集团此前的招股说明书申报稿，蚂蚁集团与约100家银行合作开展业务，贷款业务已成为其最大的收入来源。今年前六个月，蚂蚁的微贷科技平台实现收入约286亿元，同比增长约59%，占集团总收入近40%；然而，只有2%的借贷体现在其资产负债表上，剩下的均是由银行提供资金或者通过资产证券化进行了转让。

截至6月底的12个月期间，约5亿用户通过其旗下的花呗和借呗产品获得了消费信贷，大部分贷款的日利率为0.04％左右或以下，或按年率计算约15％；同期亦有超过2000万的小微企业用户通过蚂蚁平台获得贷款，大部分年化利率约为11％，这几乎是从银行获得小额贷款平均利率的两倍。

银保监会消费者权益保护局局长郭武平周二就撰文指出，在对个人和小微企业的联合贷款中，90%以上的资金来源于银行业，有的高达98%以上，金融科技公司利用导客引流的优势，直接收取的费用占客户融资综合成本的1/3左右，加上代销或其他过度增信产品等收取的费用，往往高达2/3。

截至6月末，蚂蚁集团旗下平台促成的消费信贷余额逾1.7万亿元人民币（0.35万亿新元），小微信贷余额为4217亿元。