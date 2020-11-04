江启臣谈美国大选：无论谁胜选国民党将与美保持关系

美国总统大选进入紧张开票阶段，台湾在野的国民党主席江启臣今天（4日）在中常会祝福美国开票顺利，并说无论哪一党胜选，国民党会持续在民主、自由、人权等价值，保持与美国朝野各界的关系。

据《自由时报》报道，江启臣说，他相信台湾人民都非常关注此次美国大选，因为无论将来谁入主白宫、谁会掌握国会参、众两院，与中华民国、东亚及全球事务都息息相关。因此，他已请国际事务部时时刻刻掌握最新的选举动态，并即时回报。

江启臣指出，中华民国曾是美国在世界大战中的盟邦，现在虽然与美国已经没有邦交数十年，他相信在可预见的未来，双边关系不会因为谁赢得这场大选，而发生根本性的变化。

他强调，台美双方对民主、自由、人权的共同追求，再明确也不过；无论是美国哪个政党胜选，中国国民党会持续在这些重要价值上，保持与美国朝野各界的关系，因为这些关系将对台湾的发展和未来，产生重要的影响。

江启臣重申，中华民国必须持续争取美国跨党派的理解和支持，押宝任一美国政党的政府，都是短视的。他认为，朝野各政党有责任呼吁美方落实国会近年来通过的多项友台法案、促进双方实质利益。

江启臣说，中华民国应与美方洽签租税协议，以此减轻国人在美就学、工作的租税负担；更要积极与美方讨论实质推动互利互惠的自由贸易协定与投资协定，让“Made in Taiwan”的商品和品牌，与台湾厂商更具国际竞争力。最后，他祝福美国开票顺利，民主永续。