10月财新中国服务业PMI环比升2个百分点

今天（4日）公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得56.8，较9月提高2个百分点，连续六个月处于扩张区间。

据中新社报道，日前公布的10月财新中国制造业采购经理人指数（制造业PMI）录得53.6，较9月回升0.6个百分点，为2011年2月以来最高值，显示制造业景气状况改善明显。

综合两项指数，10月财新中国综合PMI上升1.2个百分点至55.7，录得2010年12月后最高增速。

中国服务业10月新订单量大幅加速增长，新订单指数升至2010年9月后第三高。据企业反映，订单增长与客户需求持续恢复、新产品上市有关。不过，来自海外的新订单连续四个月下滑，报告显示多个出口市场疫情反弹，使出口销售受挫。

10月服务业经营预期指数上升至2012年5月以来的新高，显示服务业企业对未来一年有效控制疫情和经济持续回暖极为乐观。

财新智库高级经济学家王喆说，10月制造业、服务业供需两旺，在手订单、采购、库存等指标亦表现强劲，企业家对未来一年经济前景信心充足。不过，欧美疫情的下一步演化仍是影响未来经济走势的不确定因素。

中国国家统计局日前公布，10月份，中国制造业PMI为51.4，与上月基本持平；非制造业商务活动指数和综合PMI为56.2和55.3，分别高出上月0.3和0.2个百分点，连续保持回升势头。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读指出，服务业恢复态势向好。从行业情况看，在国庆、中秋双节带动下，居民出行意愿增强，消费需求加快释放，铁路运输、航空运输、住宿餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于较高运行区间，相关行业市场更趋活跃。