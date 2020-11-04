中国银保监会官员《人民日报》发文：为防范化解金融风险提供制度保障

原订明天（5日）在上海与香港同步上市的中国金融科技巨头蚂蚁集团，昨晚突然被中国当局叫停。中共中央机关报《人民日报》今天刊登中国银保监会官员的文章，重申中共中央总书记、国家主席习近平早前谈话，强调金融管理工作就是要做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙。”

综合《人民日报》与《联合报》报道，中国银行保险监督管理委员会非银行金融机构监管部二级巡视员侯宇尧发表题为《为防范化解金融风险提供制度保障》的文章，开头便指出：“金融安全是国家安全的重要组成部分。防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。”

文章随后引述习近平的讲话强调：“金融管理部门要努力培育恪尽职守、敢于监管、精于监管、严格问责的监管精神，形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围。”

文章也指，要管住金融机构、金融监管部门主要负责人和高中级管理人员，加强对他们的教育监督管理，加强金融领域反腐败力度。」

侯宇尧强调，中国银行保险监督管理委员会认真履行金融监管职能，始终坚持底线思维、增强忧患意识，努力平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重点领域风险，有效防范化解金融风险。

马云日前在上海的演讲中称，中国没有系统性金融风险，“因为中国金融基本上没有系统”等谈话。分析认为，马云当时的讲话质疑了官方体制，导致他随后被约谈，进而影响了蚂蚁集团的上市。

侯宇尧在文章中还强调，要加强金融风险防控能力、提高金融监管质效，亟须在建立联动监管机制上下功夫。金融监管部门应主动加强与地方党委、政府和各级纪检监察部门的协调配合，加强与公安机关、检察院和法院等部门联动配合。

文章也指出，要加强与纪检监察部门联动配合，坚决铲除各种金融风险和金融领域腐败问题产生的根源。建立与各级纪检监察机关的联动协调机制；加强与公安机关、检察院和法院等部门联动配合，净化金融生态环境。