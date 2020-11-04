美国大选胶着 中国官方不持立场 学者怎么看？

对美国总统大选结果一时难产，中国官方不持立场，中国学者对特朗普可能连任表示忧虑，中国网民则继续“吃瓜看戏”。

中国外交部发言人汪文斌今天在记者会上回应相关问题上表示，美国大选是美国的内政，中国在这个问题上不持立场。

但美国大选结果难产，意味着特朗普有可能连任，一些中国学者对此感到忧虑。他们认为，如果特朗普连任，中美关系不仅难以改善，还很可能继续恶化。这会对中国十分看重和尽力维护的“重要战略机遇期”构成威胁。

知名中美关系学者、南京大学教授朱锋今天接受《联合早报》采访时表示，看到特朗普可能连任总统，他的心情有些沉重。如果特朗普继续执政，已经全面恶化的中美关系不会有实质改变。

朱锋分析，美国这次大选已经造成美国社会撕裂，国内矛盾还会加剧。而美国国内矛盾越大，美国政府对外就会越狠。特朗普在第二任期很可能在贸易、南中国海、台海、科技以及市场去中国化等问题上继续对中国施压，中美关系可能出现灾难性后果。

但朱锋同时指出，不管谁当选美国总统，中国都不会束手无策。对于特朗普可能连任，中国在搞好自身发展同时，利用特朗普时代美国形象下降的机会，采取更加开放和柔和的政策，争取更多的国际理解和认可，或许能创造出新的机会。

中国人民大学教授时殷弘对《联合早报》说，如果特朗普连任，将出乎很多中国学者预料。此前在一些研讨会上，多数中国学者受到美国主流媒体和民调的影响，认为拜登将大胜，结果被再次打脸。

时殷弘强调，特朗普连任对中美关系绝对不是一个好消息，美国可能延续对中国的全面打压，继续在军事和外交上继续支持台湾，中美关系将继续恶化，甚至进入冷战状态。

另一方面，即使拜登上台，中美关系虽可能局部有所改善，但整体上不会有大的变化。拜登在关税和贸易问题上或许对中国缓和一些，在应对冠病疫情、反恐以及气候变化问题上与中国进行有限合作；但因为拜登是险胜，他必须对美国鹰派做出妥协和让步，不会对中美关系做出大的调整。

时殷弘认为，面对中美关系严峻的现实，中国必须对内坚持改革，对外扩大开放，尤其是对发达国家的开放。同时中国应该适当进行战略收缩，不能树敌过多。现在中国在一线有了美国这个对手，在二线还有印度、日本等潜在对手，这种状况需要改变。

许多中国网民则对美国大选可能变成“连续剧”感到兴奋，认为这是一场比美剧《纸牌屋》还精彩的现实大剧。

有网民指出，如果特朗普连任，今后美国大选不用再看美国民调了，反映中国对美国出口竞选商品的“义乌指数”比民调还准。