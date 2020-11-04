习近平：中国“双循环”发展模式将更好地造福各国人民

中国国家主席习近平在第三届中国国际进口博览会开幕式上强调，中国的“双循环”发展模式不仅是自身发展需要，也将更好地造福各国人民。

习近平今晚通过视频，在进博会暨虹桥国际经济论坛开幕式上发表主旨演讲。他在讲话中提及备受外界关注的“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”发展格局，强调这不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。

习近平指出，中国是全球最具潜力的大市场，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元（30万亿新元）。中国将出台跨境服务贸易负面清单，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新，让中国市场成为“世界的市场、共享的市场、大家的市场”。

在20分钟的演讲中，习近平几度不点名地批评美国，如呼吁各国坚持合作共赢理念，“信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂”，并指各国在疫情危机面前应同舟共济，各尽其责，“而不应该唯我独尊，损人不利己”。

第三届进博会明天起至下周二（10日）举行。这是中国第三年举办这项以进口为主题的国家级展会，旨在展示中国市场开放和“买全球”的能力，以此吸引外国投资。

此前有舆论质疑进博会采购协议的落实情况。习近平说，他在第二届进博会上宣布的扩大对外开放系列举措已经全面落实，一年来中国商品和服务进口额增速明显高于全球平均水平。