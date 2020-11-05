加拿大驻港领事称已订大规模撤侨方案 不欢迎寻求庇护

加拿大驻香港及澳门总领事南杰瑞（Jeff Nankivell）周一（2日）提到，已做好大规模撤走在港加国公民的准备，但认为目前出现上述情况的可能性不高。

南杰瑞也说，至今未有港人向总领事馆寻求庇护，并表明无法让寻求庇护者入内。

据香港《明报》报道，目前约有30万加拿大公民居港。南杰瑞周一在加拿大国会加中关系委员会作证时说，渥太华已为撤侨制订详细计划，如有需要，可为紧急撤离方案调配资源，但他承认出现此极端情况的可能性低，目前只是未雨绸缪。

至于是否会容许港人进入总领事馆寻求庇护，南杰瑞回应时表明不会，并说一如其他国家的国际政策，总领事馆会为寻求庇护者提供资讯，但不会欢迎他们入内。

他也说，寻求庇护者可前往第三国的加拿大领事馆提出申请，但承认出境限制可能阻碍某些港人离港。

另一方面，德国智库弗里德里希瑙曼自由基金会（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）前天（3日）宣布，明年初将在台北设立全球创新中心（Global Innovation Hub），香港办事处早前已关闭。

基金会在声明中说，台湾政治状况稳定，且社会民主、多元和自由，为中心提供理想的工作环境。

基金会主席帕克（Karl-Heinz Paqué）说，亚洲国家与地区在数码社会和电子化政府范畴居领先地位，他期望新的办公室成立后可带领有关趋势，认为台湾为此提供了最佳环境。

报道称，基金会9月曾提到，因《香港国安法》实施，已无法保证员工在港安全，因此会冻结基金会在港的活动，并关闭驻港办公室。

加拿大和德国在《香港国安法》实施后，暂停与香港之间的引渡协议。