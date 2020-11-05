中国官媒：特斯拉恶意甩锅是对中国消费者的无理

中国官媒批评特斯拉汽车说，该公司在中国认账质量问题召回汽车，在美国却嘴硬甩锅的行为，是对中国消费者的无理傲慢。

据新华社昨日（4日）发表的文章，文中指，特斯拉汽车之前根据规定，召回部分进口Model S、Model X电动汽车。据介绍，本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，前悬架后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时该裂纹可能出现延展并导致球头螺栓断裂。在极端情况下球头锥形座可能会从转向节中脱出，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

但据报道，特斯拉在给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的一封信中，否认其车辆悬架存在隐患，并表示出现损坏并非质量问题，而是部分中国车主滥用造成。

新华社评论说，“车都已经在中国召回了，车企在海外却不认账，甩锅中国用户使用习惯和监管部门压力，这种‘特斯拉傲慢’惯不得。”

文章引述法规指出，中国的召回法规给汽车厂家对缺陷认定提出异议留了空间和程序。如果厂家不认同缺陷调查结果，可以通过官方渠道提出异议，并按程序进行相关技术检测或者鉴定。特斯拉在海外甩锅中国监管部门施压的说辞站不住脚。

新华社文章指，既然媒体报道出“甩锅事件”，中国监管部门就应当大大方方公布对特斯拉相关车型缺陷的详细调查证据，让国内外车主都了解真相，看看到底是不是“中国用户使用不当”。文章还建议，应当将相关调查信息通报有信息合作机制的他国监管机构。

文章写道，“作为新能源汽车的后浪代表，特斯拉已经成为市值超越丰田等传统车企的明星科技企业。不过要想开得长远，首先要学会遵守当地法规，保护好车主的正当权益。否则，狂飙的股价也难以成为支撑起质量问题的千斤顶。”

文章还提到，《缺陷汽车产品召回管理条例》规定，生产者既不按照通知实施召回又不在期限内提出异议的，或者经国务院产品质量监督部门确认汽车产品存在缺陷的，国务院应当责令生产者实施召回；生产者应当立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品，并实施召回。

文章指，这就是令汽车厂家谈虎色变的责令召回（真正的强制召回）。一旦陷入这一境地，厂家的声誉、信誉、商誉都会因为恶意隐瞒缺陷受损。“2004年10月1日中国汽车召回法规正式实施以来，中国还没有真正的强制召回案例。会有么？希望会有。”