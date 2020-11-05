澳洲大使料在进博会推销澳洲产品

在中澳两国关系紧张的大背景下，数十家澳大利亚公司报名参与今年度的中国国际进口博览会，澳大利亚驻华大使傅关汉预料也会在进博会上推销澳洲产品。

综合澳洲广播公司和中国观察者网报道，澳洲参展商对于食品及农产品、医疗器械和医药保健展区的兴趣较大。

报道早前称，澳洲大使傅关汉（Graham Fletcher）准备动身前往上海参与今天（5日）开始举行的进博会。进博会在过去曾有众多澳大利亚企业代表在会上介绍自家产品。

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及《香港国安法》课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国已多次针对澳洲采取行动，包括5月中旬以牛肉产品违反检验检疫要求为由，暂停接受四家澳洲企业肉类产品的进口申报。澳大利亚政府消息人士上个月也透露，中国已下令该国棉纺厂停止购买澳洲棉花。

业界组织和澳洲政府也声称，在中国对澳洲龙虾进行新海关检查之后，澳洲已停止向中国出售龙虾。澳洲媒体报道，中国也停止从昆士兰州进口原木，并禁止从澳洲谷类产品出口商艾莫德粮食（Emerald Grain）进口大麦。

知情人士也透露，中国拒绝澳大利亚提出取消一项澳洲进口大麦关税的要求。

中国外交部前天在回答路透社提出政府是否指示进口商停止购买澳洲产品的问题时说，相关公司自行减少从澳洲进口相关产品。

澳广前天（3日）报道，澳洲食品、葡萄酒和资源出口商担心，他们可能在不久的将来面对中国新制裁措施。