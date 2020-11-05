中国“天眼”有望捕捉宇宙大爆炸原初引力波

俗称中国“天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）已取得发现逾240颗脉冲星等系列重大科学成果，并以其当今世界最强灵敏度射电望远镜的巨大潜力，有望捕捉到宇宙大爆炸时期的原初引力波。

据中新社11月5日报道，中国年轻科研团队林琳、张春风、王培三名博士等联合利用FAST，对银河系磁星软伽马重复暴源SGR 1935+2154进行多波段联合观测，在其发生高能暴发的同时，借助FAST超高的灵敏度对射电波段流量给出了迄今为止最严格的限制。

这项研究成果说明软伽马重复暴（SGR）和快速射电暴（FRB）暴发具有较弱的相关性，磁星暴发产生FRB必须依赖于极其特殊的物理条件。该成果论文北京时间11月5日在国际著名学术期刊《自然》发表。

此前，北京大学教授、中科院国家天文台研究员李柯伽团队利用FAST探测到一例全世界目前仅有21例的快速射电暴重复爆FRB 180301，在国际上首次发现该重复爆的辐射具有非常丰富的偏振特征，显示出磁层在快速射电暴辐射机制中的作用。这一成果论文已于10月底在《自然》发表。

李柯伽认为，FAST观测揭示了FRB的磁层起源，已步入国际上开展FRB观测的第一梯队，必将不断带来令人振奋的科学突破。王培说，该团队最新研究结果启示磁星很可能是绝大部分FRB的起源，但不能排除其他起源的可能性，他们仍在持续FAST观测，以更好理解磁星和FRB之间的潜在关系。

中科院国家天文台透露，FAST灵敏度现已达全球第二大单口径射电望远镜的2.5倍以上，超强灵敏度使其在射电瞬变源方面具有巨大潜力，有望在短时间内实现纳赫兹的引力波探测、捕捉到宇宙大爆炸时期的原初引力波，为研究宇宙大爆炸原初时刻的物理过程提供数据支撑。同时，FAST还有能力将中国深空探测及通讯能力延伸至太阳系边缘，满足国家重大战略需求。