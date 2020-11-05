中国商务部：四季度FDI预计延续稳中向好

中国商务部周四（5日）发布新闻稿说，如无特殊情况，四季度中国实际使用外资预计仍将延续当前稳中向好态势，有望实现全年稳外资工作目标。

据路透社报道，中国商务部在上海第三届进博会会场提供的新闻稿并称，中国将坚定不移扩大开放，持续缩减外资准入负面清单，深入推进规则标准等制度型开放；并持续完善外资管理体制，深化放管服改革，落实准入前国民待遇加负面清单制度。

新闻稿称：“中国超大规模市场对外资的吸引力没有改变，产业配套、人力资源和基础设施等方面的综合竞争优势没有改变，外商长期在华投资经营的预期和信心没有改变。”

中国国家主席习近平昨晚在进博会开幕式上致辞表示，中国将进一步扩大开放，预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元（29.91万亿新元）。

今年上半年全球跨国直接投资总量同比下降49%，但中国上半年实际使用外资（FDI）同比仅下降4%。而且1至9月累计FDI为7188.1亿元人民币（1471.32亿新元），同比增长5.2%，折合1032.6亿美元，同比增长2.5%；为今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。

鉴于全球疫情形势依然严峻，经济只能逐渐适应与疫情共存。中国的稳外资措施正从短期应对疫情转向中长期跨周期设计，通过金融服务业重点行业的开放、逐步放宽与内资企业同等参加投标门槛等方式，侧重于“引”外资。

中国2019年FDI金额高达1412.3亿美元，再创历史新高，规模居全球第二位。