分析：无论谁当选 中美金融市场的联系都将深化

有分析认为，无论大选结果如何，美国和中国金融市场之间的关系都只会加深。

据路透社11月4日报道，分析师和投资者普遍预计，美国总统特朗普如果连任，将在短期内令中国股市承压。他发起的中美贸易战很快将进入第28个月。

Aviva Investors投资组合经理马尔科姆（Will Malcolm）认为，“如果特朗普获胜，中国企业就会不知道下一个冲击来自何处，很难做出资本配置决策。”“如果拜登获胜，对这种疯狂行为会有‘护栏’，至少大家对风险在哪里会略有所知，这样企业决策就容易得多，因此将有益于中国股市。”

不过，无论大选结果如何，美国和中国金融市场之间的关系都只会加深，尽管有跨太平洋贸易战和艰难的外交关系。在有关中美金融脱钩的讨论中，中国加快了资本市场的改革，使外资更容易进入其股市和债市，同时促进了人民币的国际使用。

根据中国央行的最新数据，截至9月底，海外投资者持有的中国股票价值2.75万亿元人民币(5623.12亿新元)，同比增长近1万亿元人民币，中国从疫情中强劲复苏，展现了强烈的吸引力。人民币上涨、高收益率以及被纳入全球主要股指，也助长了对中国国债的买兴，使得外资在银行间市场债券的持仓接近3万亿元人民币。