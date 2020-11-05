蓝委：若陆配被要求回大陆 需真的担心战争爆发

国民党不分区立委廖婉汝说，听闻台湾政府在调查陆配动向，警方也在调查地方的防空避难所。虽然不清楚为何要调查陆配的动向，但合理猜测，可能是要了解陆配是不是真的被要求回大陆去，如果陆配真的都回大陆，台湾搞不好真的要担心会发生打仗。

据中评社11月5日报道，大陆军机近期频频进入台湾西南防空识别区（ADIZ），正好就在屏东县与东沙群岛之间。廖婉汝说，虽然屏东县首当其冲，可是她每次回屏东观察，民众好像都没什么感觉，也听不到大陆军机进出ADIZ的声音。

不过她透露，有听闻政府在调查陆配的动向；其次是警方在调查地方可以使用的防空避难所。

她说，其实国外的媒体比台湾还紧张，毕竟美中对抗，美国大选又未定，外媒担心两岸万一两岸擦枪走火，会立即引发军事冲突，但老实说，只要台湾被打死几个人，大家就吓坏了。

廖婉汝说，若以地方基层的角度来看两岸关系，其实大家都希望生活好就好了，只要经贸关系也可维持就可以了，何必把两岸关系弄到这么紧张？

廖婉汝告诉记者，基层民众认为台湾可以要求对等，但这可以去好好谈，为何硬要一刀切？经贸关系不好好运用很浪费，本来有优势变成最没优势。她强调，民进党执政虽有“台独”的压力，但其实现在民众看的不是民进党蔡政府的“台独”理念，而是能否让民众的生活变得更好。



