台总统府否认拟两套剧本因应美大选结果

有媒体报道，台湾总统蔡英文于上周六（10月31日）的国安高层会议中，针对美国大选就已拟好两套版本，若特朗普连任成功，台湾将与美国加深双方关系、盼速签双边贸易协定（BTA）；若拜登当选，对台湾正进行的相关政策恐需多注意，因有交接的空窗期问题。台湾总统府就报道回应说，两套剧本的说法，过度简化了政府因应的作为，也不是事实。

据《中时电子报》报道，针对美国大选，台湾总统府发言人张惇涵今天（5日）表示，美国是民主国家，有完整的宪政制度产生最后结果，台湾予以尊重。无论结果为何，台湾都会持续争取美国跨党派的支持。

张惇涵说，报导诸多不实，请各界勿受错误讯息混淆。国际局势多变，但台湾政府的态度向来坚定，就是维护台湾的利益。

他也否认昨天中午，蔡英文有与台湾行政院长苏贞昌、国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮、国防部长严德发等人开会。

张惇涵指出，上周六国安高层会议中，已经将所有可能的情势进行分析并沙盘推演，在不同结果、不同阶段、不同面向的所有可能情势，都有完整的讨论，也都分别有所部署因应。

他强调，美国大选牵涉国际政经局势的变化，攸关地缘政治、总体经济乃至于国际关系发展等诸多层面，两套剧本的说法，过度简化了政府因应的作为，也不是事实。

据《苹果日报》此前报道，蔡英文4日与苏贞昌、顾立雄、吴钊燮、严德发等人开会，除了讨论美国对台军售案外，也聚焦美国大选后对台各项政策的因应。

知情人士透露，台湾在上周末的国安高层会议，就已经定调台湾政府的态度和立场，同时也拟定好两套剧本，分别针对特朗普连任和拜登当选的结果，做好因应对策。

知情人士说，版本一是，特朗普若连任成功，台湾将会加深、加强与美国的关系，同时盼尽速洽签BTA和台美贸易暨投资架构协定（TIFA）。

版本二是若拜登当选，台湾在经济和国防方面就必须更加注意，因为美国政党轮替会有交接空窗期的问题，届时美猪美牛面临明年一月开放，就恐怕会受拖延。

知情人士说，两套版本的共同点都是，民进党政府与美国的民主党和共和党关系都维持不错，美国两大政党也都有沟通桥梁，无论谁当选，对台湾的目前执行政策如对台军售案、美猪牛开放进口，都会持续。

知情人士指出，昨天府院与国安外交官员的高层会议中，蔡英文也关切最新军售案MQ-9B无人机一事，由于此无人机是美国开放对台军售后第一架高科技无人机，这种军事设备美方只卖给与美国有交情的地区，同时此军售也获得美国跨党派议员的支持。因此，蔡英文并不担心美大选结果影响军售案中断。

知情人士强调，会中也谈论到全球供应链重组议题，对台湾而言最重要的事后疫情时代，美国面临疫情冲击，导致经济严重衰退，新任总统要如何恢复美国经济，是全球各国都相当瞩目的事；同时，台湾要如何杀进全球供应链，蔡英文也相当关心。

知情人士分析，美大选结果，不论谁胜出，美国利益一定是第一优先；也就是说，美国要经济复苏，最重要的是高科技产业，这与台湾发展目标一致，蔡英文也认为台湾的高科技产业与美国密切合作，将能带领台湾走向另一个经济、科技高峰，这样的目标并不影响谁当选的结果。