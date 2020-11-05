福布斯中国富豪榜单出炉：暂缓IPO前马云蝉联首富 10名蚂蚁股东上榜

2020年福布斯中国富豪榜出炉，共有400名富豪上榜。其中阿里巴巴主要创始人马云已是连续第三年位列榜首，其财富在今年增长了72%，增至656亿美元（下同，891亿新元）。而连同马云在内，总计有10名蚂蚁集团个人股东入选了今年的中国富豪榜。不过榜单也特别说明，该榜单时间节点是10月26日，即蚂蚁集团由于监管原因暂缓沪港两地上市之前。

根据福布斯中文网报道，作为另一位中国互联网领军者，腾讯首席执行官马化腾今年位列榜单第二，身家达到552亿美元，一年前为381亿美元。

瓶装水企业农夫山泉和医药企业万泰生物在华上市后，本榜单第三名钟睒睒的身家增长到539亿美元，增幅超过510亿美元。

新一期福布斯中国富豪榜前10名上榜者的财富都高于一年前。

该报道还分析说，中国科技行业领军者创造了大量财富，中国互联网传奇人物马云就是典型。互联网经济推动财富增长，也体现在了榜单各处。电商网站拼多多董事长黄峥的财富估值从212亿美元上升至306亿美元。竞争对手京东的首席执行官刘强东的身家估值则从67亿美元增至203亿美元。

IPO是造富的另一大动力，作用在科技和医疗健康领域尤为显著。农夫山泉创办人钟睒睒就是例证。

报道还指出，冠病疫情对全球工商业造成损失，但疫情绝没有放慢中国造富巨轮的前进速度。随着资本市场改革的推进，且经历全球疫情后，中国经济在各大经济体中复苏得最好，本榜单上榜者的总财富从一年前的1.29万亿美元飙升至2.11万亿美元。近三分之二的上榜者的财富在过去一年时间有所上涨。今年的上榜门槛为15.5亿美元，一年前为10亿美元。

报道分析说，美国本是二战之后的造富之王。经历最新一轮财富潮涌，中国赶超美国造富的速度加快。今年登上中国富豪榜的400位（组）亿万富豪及亿万富豪夫妇的总财富比一年前增长了8200亿美元。与之相比，福布斯9月发布的美国400富豪榜上榜者的总财富只增长了2400亿美元。中国财富生态系统的活力同样令人瞩目：今年的中国富豪榜有68位新上榜者，美国富豪榜的新上榜者只有18位。

