苹果天猫旗舰店下架iPhone12/12Pro

有不少网友今天在社交网络上反馈称，苹果iPhone 12和iPhone 12 Pro在中国的天猫旗舰店被下架了，原因尚不明朗。

根据“快科技”报道，从目前苹果天猫旗舰显示的情况看，iPhone 12和iPhone 12 Pro确实已被下架，至于什么原因还不清楚。

另外，店铺显示的情况是，目前苹果天猫旗舰店iPhone 12的累计评价20027条，这代表着销量的评论在iPhone 12 Pro产品上则是4439条。

有网友猜测，可能是苹果不想参与相应的优惠活动，或者说不想让iPhone 12系列现阶段降价销售，特别是在自己的官方渠道。

另据“IT之家”和彭博社报道，苹果iPhone 12手机面临管理耗电量的关键芯片短缺问题，可能威胁到苹果公司满足节日期间对其最新版本产品的需求。目前尚不清楚该瓶颈会在多大程度上限制iPhone关键发布季度的可用性。目前，苹果公司尚未对市场消息进行回应。

不过，一名要求匿名的消息人士说，尽管存在短缺，但供应商可能会优先供货给苹果公司及其非常耗电的iPhone 12，而不是其他排队等待购买稀缺零件的客户。

据悉，贸易限制和冠病导致的供应链中断是造成短缺的主要原因。美国正试图限制对华为的出口，这家中国公司已经囤积了额外的零件。上述人士说，这就让其他买家没有那么多货可以买了。而且今年早些时候，封锁措施阻断了运输路线、让工人没法去工厂上班，全球电子行业如今还在恢复之中，但仍残留了一些问题。知情人士说，预计供应将在未来两个季度持续受到影响。