中国首艘国产航母山东舰政委换人

中国首艘国产航母山东舰政委宋文君前天亮相介绍该航母最新情况。这一消息显示，山东舰政委已经从庞建宏换成了宋文君。

根据《北京青年报》旗下公号“政知圈”报道，山东舰去年12月17日入列，中国海军由此迈入“双航母时代”。《人民日报》旗下微信公众号“侠客岛”在介绍山东舰时曾提到，山东舰主要部署方向是南海相关海域。

中国国家主席、中央军委主席习近平当时曾出席交接入列仪式。习近平将八一军旗、命名证书分别授予山东舰舰长来奕军、政治委员庞建宏。

据《环球时报》此前报道，庞建宏曾担任北海舰队西安舰政委、某作战支援舰支队政治部主任。庞建宏经过多岗位锻炼，注重人才建设培养，先后在作战部队和作战支援舰部队工作， 机关、基层阅历丰富。庞建宏还在今年8月晋升为少将。

公开报道中，关于宋文君的消息并不多。中国军网2018年曾报道了东海舰队某潜艇支队加强临时党组织建设的几个案例，宋文君曾以“支队党委常委”的身份接受采访。

文中提到，一次远航晚饭后的空闲时间，任务政工指挥员、支队党委常委宋文君给全艇党员讲党课，不到五分钟的授课，内容紧贴潜艇担负任务和海上面临形势，对艇上党员触动很大。

人民网今年2月曾发表过一篇《山东舰服役意味着什么 海军向“以航母为核心”转型》的文章。

文中提到，山东舰服役后，在航母数量上，人民海军仅次于美国海军，与英国皇家海军相同，但是，英国两艘伊丽莎白级航母搭载的F-35B战机在数量、质量上占据优势。

上述文章解读称，辽宁舰和山东舰的最大短板，在于缺乏固定翼舰载预警机、固定翼舰载电子战机和固定翼舰载加油机，而这些支援保障飞机是航母战斗力重要的组成部分，与美国海军尼米兹级航母相比，我们还有很大的差距。

这次在介绍首艘中国国产航母最新情况时，宋文君提到，“近期，我们结合海上试验训练任务，有效检验了装备性能和部队训练水平，提升了履行使命任务的能力。”

他表示，山东舰全体官兵将“始终坚持聚焦战斗力建设，全面加强练兵备战，从严从难开展训练，探索研究作战运用，锻造过硬人才队伍，为全面建成世界一流海军、实现建军百年奋斗目标而不懈奋斗。”

就在10月27日，山东舰舰长来奕军也曾出镜介绍首艘国产航母的情况：“入列以来，山东舰聚焦实战，扎实开展航空保障、损害管制、应急处置等训练，加强人与装备的有机融合，不断推动首艘国产航母战斗力建设向前迈进。”

当时的视频还展示了歼-15舰载机起降、舰载武器实弹射击。《环球时报》解读称，歼-15战斗机是航母战斗力最主要的构成部分，而且航母从来不会单枪匹马出去，一定是以编队形式出现，将空中、水面、水下力量组合起来面对敌人。

航母专家李杰称，山东舰在入列不到一年的时间里就形成初步战斗力，在海上进行实弹演练，意味着中国的双航母编队已不再是一个概念，而是名副其实。

李杰还提到，山东舰航母编队后续如果南下，并在南海定期巡航会对南海局势有很好的稳定作用。他解释说，“这好比有一群歹徒经常闯到家门口来闹事，在家门口部署了一些身强力壮的带刀护卫，会对歹徒产生震慑力。”

