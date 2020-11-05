中国网信办点名“知乎”、“豆瓣”等知识问答平台 促其自查自纠

中国国家网信办从今年9月底以来指导北京、上海、广东、浙江等四省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治，重点针对普遍存在的“议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促“知乎、豆瓣、知识星球、微博问答、悟空问答、得到”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。截至目前，相关平台累计清理各类违法违规信息38.4万余条，处置违法违规账号8400余个。

根据“网信中国”微信公众号今天发布的消息，中国国家网信办为解决“知识社区问答”行业突出问题，加强新业态规范管理，促进行业健康有序发展，指导北京、上海、广东、浙江等四省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治。

据介绍，专项整治以来，国家网信办指导相关属地网信办结合行业特点，坚持问题导向，聚焦企业主体责任，重点针对普遍存在的“议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促“知乎、豆瓣、知识星球、微博问答、悟空问答、得到”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。

消息指出，截至目前，相关平台累计清理各类违法违规信息38.4万余条，处置违法违规账号8400余个，行业乱象得到初步遏制，网络生态得到有效改善。但一些平台还存在内部运行规则不健全，用户账号管理、内容分发、公众举报等机制不完善等问题，行业整体规范管理水平亟需进一步提高。

国家网信办有关负责人强调，下阶段专项整治工作将转入督导检查和专项整改，各主要“知识社区问答”平台要严格对照问题清单和主体责任清单，建立整改台账，逐一落实；要健全平台内容安全管理制度和规程，完善内容安全应急防控机制、入驻（签约）“专家”资格事前审核机制，强化用户账号实名管理、签约管理、信用管理、分级管理、分类管理等制度。

负责人还说，要持续优化平台功能运行规则，严格落实先审后发，强化“议题”设置和内容审核，鼓励生产传播积极健康、向上向善的信息内容，提升平台内容质量和服务水平，为广大网民营造一个积极健康、科学真实、营养丰富的知识聚合空间。

负责人还提醒，整改期间，相关平台要自觉接受社会监督，在显著位置发布公告，及时向属地网信部门报告整改情况。

中国国家网信办下一步将会同属地网信办对主要平台整改情况进行检查评估，对整改落实不到位、存在问题较多的平台，依法依规从严处置。

