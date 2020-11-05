中国人空前关注美国大选 微博点阅逾64亿次

美国大选目前开票正陷入胶着，中国人关心程度超乎空前的热烈，“美国大选”的话题在微博点阅已经超过64亿次。

微博的热议话题榜单显示，“特朗普团队已在三个关键摇摆州起诉”的话题今日（5日）中午排在微博热搜榜首位，获得逾800万讨论。在微博热搜排行榜前10，有四条关于美国大选。“美国大选”的话题共获得141.4万讨论和64.1亿阅读量。

台湾媒体《自由时报》报道称，蚂蚁集团暂缓上市现在位列热门话题排行第一名，但是阅读量只有11亿，美国大选64.1亿的阅读量却排在第11名，是中国大陆官方刻意降温。

中国大陆很多微博网友以“川建国”的外号调侃特朗普，并称支持他当选。

有网友说：“我赌一包辣条，建国同志成功当选。”还有网友留言：“算我一票，川普我要听你说相声！”“川建国挺住！这次我占（站）你这边。”

有网友则严肃说明自己支持特朗普的原因：“拜登将有利于维护美国形象，可能回造成欧美团结。估计对中国未必是好事。”



对于特朗普和拜登陷入拉锯战，不少吃瓜群众调侃建议，美国可以实行“一国两制”。

比如有网友留言说：“我第一个支持一国两制。”“何不和谐相处，二帝共治，国安民乐，岂不美哉？”“别选了，双赢吧。一个自由的美国肯定能容下两个总统。”

另有网民呼吁保持清醒，“从本质上说，两个老人谁赢对中国没有根本区别。唯有做好自己的事才是人间正道。”