台湾外交部谈美国大选：深信美国成熟民主制度

台湾外交部发言人欧江安今天对美国大选选情表示，相信美国成熟的民主制度，计票过程会顺利完成，未来也会持续稳健深化台湾和美国友好伙伴合作关系。台湾行政院发言人丁怡铭则说，蔡英文政府执政后与美国各政党保持良好交流，且支持台湾、支持民主已是美国主流民意，无论结果如何都不会改变。

根据《联合报》报道，面对开票一度胶着、未来可能进入法律战的美国大选，欧江安在外交部例行记者会上表示，大家都很关心美国大选进度，台湾政府会持续、密切关心选情。

欧江安说，今年因疫情影响，很多民众选择邮件投票，各州的开票、计票会稍微延迟，台湾政府相信、也肯定美国成熟的民主制度，台湾民主历程向美国学习很多，深信过程会顺利完成。

欧江安还说，台湾政府和共和党、民主党两党人士保持密切联系与友好互动，两党都支持自由民主的台湾，台湾议题在美国国会是具有跨党派的高度共识，在此良好基础上，政府会持续强化台美各界、各层面交流与合作，稳健深化台湾和美国友好伙伴合作关系。

丁怡铭今天在行政院会后记者会回应美国大选时指出，蔡英文政府执政后与美国各政党保持良好交流，且支持台湾、支持民主已是美国主流民意，无论结果如何都不会改变。美国各界反中态势也已明显形成，台湾政府未来会继续争取美国政府支持。

丁怡铭表示，从这次选举过程中，可看到由于中国大陆对香港、新疆等地自由的压制，以及隐匿疫情造成的世界浩劫，美国各界反中态势也已明显形成。

丁怡铭还说，上周六的国安高层会议，已经将所有情势进行分析与沙盘推演，也分别有所部署与因应。

丁怡铭最后强调，台湾、美国同样身为民主国家，台湾政府未来会继续争取美国政府支持，尤其在区域安全、经贸合作、以及人权议题上，都会继续保持合作，也期望台美关系继续向前走。

