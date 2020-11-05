台学者：只要蔡英文不搞法理台独 任内大陆不会出兵

台湾淡江大学大陆研究所教授赵春山认为，只要台湾总统蔡英文“不搞法理台独”、“不要挟洋自重”，任内不会爆发战争。

据《自由时报》报道，赵春山在今日举办的“美国大选后的美中台关系走向与战略发展”座谈会上说，美国总统候选人特朗普和拜登的共同点是遏阻大陆崛起，这个斗争是长期的不会改变，只是方法会改变而已。拜登是主张多边主义，反对与大陆脱钩，台湾要找出对策，政府绝对不能向以前一样跟着瞎起哄。

赵春山提及，美国绝对不变更改“战略模糊”和“双重吓阻”策略，那台湾在美中大国之间该怎么办，未来美中关系是既冲突又合作，台湾应该要与中美冲突脱钩，中美合作部分台湾要想办法挂勾，这是要给政府的建议。

赵春山分析，中国大陆五中全会谈及台湾问题只有15字，没有提到一国两制或台独，明年是中共建党100年，不会在那时发起战争，2022年中共将召开二十大，此时有可能发动台海战争吗？他认为，只要蔡英文“不搞法理台独”、“不要挟洋自重”，2024年以前大陆不会攻打台湾。

台湾文化大学社科院长赵建民强调，他提出两岸现在是“准战争状态”，准战争状态不是一定要战争，两岸现在根本没有和平，目前是高风险状态，连前CIA高层都示警两岸可能会开战，台湾却完全没有警觉，民众还一直认为美国会出兵来台湾。

赵建民指出，这次美国大选可以看出，美国非常分裂，一个主张国际化及大熔炉，一个主张美国自己来，目前拜登出线可能性比较大，台湾比较危险的是，押宝到其中另一个美国，拜登当选未必对台湾好。不要老是妄想美国会来，台湾又没有和美国签署军事条约。