朱立伦：若拜登当选 美台关系也不会恶化

国民党前主席朱立伦表示，拜登若当选，可预期核心成员将有大批前总统奥巴马团队进驻，台湾过去跟他们都有交往，只要朝野一起基于台湾共同利益努力，美台关系不会恶化。

根据《联合报》报道，美国总统大选结果将揭晓，民主党候选人拜登领先。朱立伦今天上午在谈到这一情况时，批评蔡英文政府选前一路单压、单靠一张牌，只是想利用反中争取政党选票利益，不是最好的方式，国际外交不是这样的做法，却导致现在民进党与民主党有点脱节，基于中华民国与台湾利益，大家（应）共同努力把他重建起来。

朱立伦认为，美国未来不论谁执政，一定从美国利益、立场出发，台湾虽仍应在坚持中华民国、民主自由、亲美立场下，与美国新政府保持密切合作，但应该共同成为自由民主联盟团队的一员，共同争取最高利益。

朱立伦说，若拜登当选，会比较重视国际经贸组织与整体谈判价值，整个美中之间对抗情势可能也会有所改变；而在美中对抗架构下，台湾仍要以自身利益做最大考量，而不是以政党利益作考量，不要成角力下棋子。

朱立伦也提到，随美国大选近尾声，不少美国民众呼吁彼此放下选举语言，少点火气，多为对方着想，尤其赢的一方一定要倾听对方的想法；但台湾选举早结束，还是充满对抗、火气、选举语言，执政者完全不愿听在野一方声音，这非常不好。

此外，朱立伦也说，美国这次选举因为冠病疫情，有非常多不在籍投票情况，台湾也应借镜，面对很多情况国内也应推不在籍投票，让年轻人有机会直接在工作地投票。

