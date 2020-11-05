日本东芝公司中国总代表：中国的“世界制造中心”地位很难被取代

随着劳动力成本上升，外界怀疑未来中国的“世界制造中心”地位会被取代，但日本东芝公司中国总代表宫崎洋一指出，很多国家有个共识，China Plus One，从每个国家的战略来考虑，你把所有的希望寄托于某一个特定的国家，从经营角度有风险，但是一定会选择中国。

根据澎湃新闻报道，宫崎洋一说，对一家跨国企业而言，如果某一个地区的供应链出现问题，相应产品就面临中断，因此会在其他地区进行战略备份。宫崎洋一表示，对于日本厂商而言，为了保险起见会选择中国加一个其他国家，比如越南、缅甸、孟加拉等国家，“但是你说中国不要了，就只依靠别的市场，这是不可能的。作为美国厂商可能会选择中国加墨西哥，对他而言比较稳妥或安全。但是要说中国的地位会被完全取代，不太可能。”

当前全球经济仍受疫情之困。宫崎洋一认为，中国在全球主要国家中最先摆脱了新冠疫情的影响，最先迈向恢复轨道，世界经济发展在相当长一段时间里要靠中国市场牵动。

据了解，东芝以“点亮崭新未来”为主题参加了第三届中国国际进口博览会，产品重点聚焦在纯氢燃料电池发电系统等全球尖端科技产品，以及清洁能源、可再生能源、智能楼宇、3D超声波检测装置和重离子肿瘤治疗等解决方案。

