哈佛教授傅高义：拜登当选有助两岸交流

哈佛大学社会科学院荣休教授傅高义认为，美国总统参选人拜登应该有很大机会当选下一任总统；他表示，拜登相较现任总统特朗普，是比较温和的领导人，因此他若上台，美国对外交、中美贸易谈判等的作风都会变得相对温和。

据《远见杂志》报道，傅高义在“远见高峰会”上被问及台湾总统蔡英文面对两岸问题的态度，他强调，蔡英文在此问题上已经够小心了，不认为需要特别给她建言。

对于美国大选，傅高义认为，依照观察，拜登应该有很大机会是下一任总统。至于拜登当选，会为美国对外作风带来什么改变，傅高义指出，他有不少朋友们跟拜登一起工作过，依照他们的经验，拜登比较温和。主要原因是，拜登有近50年政坛的丰富资历，比较知道如何和政坛各方势力合作。

他说，反观特朗普，常常不想依靠专家、外交部与科学家的建议，但拜登比较能听从这些专家的建议，因此傅高义看好拜登比较容易沟通，未来也更能让两党一起合作。

傅高义表示，特朗普得票状况让他惊讶，得票数远比他想像得多。至于为何这么多人仍愿意支持特朗普，他认为，可能是美国仍有许多社会福利没有做好，贫富不均的问题愈来愈严重，穷人的生活相当辛苦；尤其是医疗制度没有做好，让许多人生病却无法得到妥善照顾，却将不满归咎到中国大陆的崛起，因而决定支持特朗普。

他还分析说，特朗普这一阵子对中国大陆的贸易谈判，常任意谩骂，作风较极端。以他对拜登的了解，应该较能接受专家提供的建议，在未来中美贸易谈判时，也会变得较为温和。而在对台政策方面，特朗普比较倾向鼓励台湾独立；拜登则比较偏向希望两岸交流，这将在新任总统入主白宫后，看到政策改变。