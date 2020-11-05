中兴通讯股价暴涨：A股快速拉升封板

中国的中兴通讯11月5日午后直线拉涨停，报34.80元；港股市场上，中兴通讯涨近14%。

据第一财经报道，中兴通讯最近发布的前三季度报告显示，今年1至9月，中兴通讯实现营业收入741.3亿元人民币（151.46亿新元），同比增长15.4%；归属于上市公司普通股股东的净利润27.1亿元人民币。财报显示，第三季度营收为269.30亿元，同比增长37.18%；净利润8.55亿元，同比下降67.83%。

现金流方面，前三季度经营活动产生的现金流量净额38.7亿元人民币，同比增长33.2%。具体业务表现上，运营商业务保持了稳定增长。截至今年9月底，中兴通讯已在全球获得55个5G商用合同，与全球90多家运营商展开5G合作，覆盖500多个行业合作伙伴。

在研发方面，中兴通讯前三季度研发投入达107.9亿元人民币，同比增长15.3%，占营收比重为14.6%；其中，第三季度研发投入41.5亿元，同比增长43.9%，占营收比重为15.4%。

不久前，中兴通讯还发布公告，公司拟实施今年股票期权激励计划，本次授予的激励对象总人数共6124人，约占公司目前在册员工总数的8.84%，其中99.15%将分配给包括研发、销售等核心骨干员工；行权价格为每股人民币34.47元。

在公布三季报的当天，中兴通讯公告，拟通过发行股份方式购买广东恒健欣芯和深圳汇通融信合计持有的中兴微电子18.8219%股权并募集配套资金，中兴微电子部分股权的预估交易价区间为25.41亿元至26.35亿元。交易后，中兴通讯将持有中兴微电子100%股权。

根据公告，中兴微电子成立于2003年11月，2019年营收为50亿元，净利润2亿元，该公司专注于通信网络、智能家庭和行业应用等通信芯片开发。