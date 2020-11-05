四川一高校倡议书中现“远离同性恋”内容 被指歧视后删除

因官方微信公众号发布的倡议书中出现“远离同性恋”内容，四川工商学院在被指歧视同性恋后将相关表述删除。

据澎湃新闻报道，四川工商学院党委宣传部一名工作人员11月5日告诉记者，学校注意到了此事在网上引起的讨论，目前已将相关表述删除。至于为何会在学校“倡议书”中出现相关内容，对方未予回应。

公开资料显示，四川工商学院是经教育部批准设立的一所综合型普通本科高等院校，创建于2001年，目前建有成都和眉山两个校区。

此前有微博网友反映说，四川工商学院在推文中倡导大学院应“远离同性恋”，这疑似歧视同性恋。截至5日，前述微博已有上千条评论，相关话题在微博上也有近250万阅读。

记者注意到，所涉推文由四川工商学院10月15日发布在其官方网站及官方微信公众号上，文章标题为“五拒绝、五养成宣传教育活动倡议书”。其中在“拒绝艾滋、洁身自爱”段落中提到，“倡导健康文明的生活方式，洁身自好，远离同性恋，树立正确的性道德意识和性观念”。

不少网友认为，倡导大学生“拒绝艾滋”，远离的应该是“高危性行为”，而非同性恋，否则会被认为存在歧视。也有网友认为，“学校主要是想宣传防范艾滋，不是对同性恋有意见”。

近期已有数起类似事件引发争议。据澎湃新闻9月底报道，江苏淮阴师范学院发放的卫生手册中，有“同性恋违背自然法则，在性格上有缺陷，情绪特别不稳定”“同性恋会教唆引诱正常人”“同性恋寿命比正常人要短……同性恋是一种变态行为”“同性恋吸毒的可能性较大”等内容。该校意识到“确有不妥当之处”后将手册回收。

另有网友11月初反映说，在沈阳师范大学一场新生教育讲座中，“同性恋”“女孩抽烟”与“性乱”“毒品”等列在一起。沈阳师范大学一名工作人员否认相关言论“涉嫌歧视”，称该校邀请的校外安全宣讲专家有提到，“校园内女生的吸烟者越来越多，高校校园存在同性恋现象，对于这种现象，不提倡、不赞成、不支持”。