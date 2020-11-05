华为陷商标争夺战：AI开放平台名被合作方早46天抢注

北京知识产权法院近日公布的一份判决显示，因为核心芯片上的移动计算架构HiAI被合作方抢注，华为在申请商标无效并没有达到预期结果后，向法院起诉国家知识产权局，一审败诉。

根据澎湃新闻报道，HiAI是华为面向智能终端的AI能力开放平台，作为曾在麒麟970芯片上创新设计的移动计算架构，该系统目前已升级到HiAI 3.0，支持多终端共享AI算力。中国商标网信息显示，HiAI作为第九类商品商标，目前仍处于亮风台（上海）信息科技有限公司（以下简称“亮风台”）手中。

中国国家知识产权局曾裁定，亮风台注册的HiAI商标在智能眼镜、数据处理设备等七项商品中无效，但在3D眼镜、头戴式虚拟现实装置、便携式多媒体播放器商品中，合法。在商标官司背后，华为与亮风台仍在HiAI商标上针对不同类别进行申请，双方对于这一商标的争夺从法庭延伸到注册。

行业专家表示，同一个大类中的不同商品分属不同主体，容易导致争议纠纷及市场的认知偏差，白热化的商标竞争对利益相关方的商业发展并不利，而争议商标流入市场，也给商业秩序带来不利影响。华为于2017年9月2日在德国柏林举行的国际消费类电子产品展览会上，正式发布了全球首款移动端人工智能芯片麒麟970，该芯片最大特征是设立了一个专门的AI硬件处理单元NPU（神经元网络）来处理海量的AI数据。这一华为的核心芯片采用了HiAI移动计算架构，AI性能密度大幅优于CPU和GPU。

随后华为还向媒体展示其HiAI的人工智能特性。公开资料显示，继2017年推出HiAI移动开放平台后，在麒麟980强劲AI运算力赋能下，华为2018年推出HiAI生态2.0，提升开发集成效率；2019年，华为发布了HUAWEI HiAI 3.0。

据新浪科技2019年的报道，HUAWEI HiAI 有超过4000家合作伙伴加入，日活用户接近1亿。然而，尴尬的是，等到华为去申请HiAI商标时，发现已被合作伙们“捷足先登”。

华为2017年11月通过代理机构向中国国家知识产权局商标局申请注册HiAI商标用于第九大类商品和服务，但其注册申请于2018年7月被驳回。原因是亮风台（上海）信息科技有限公司通过代理机构比华为申请商标早46天，于当年9月25日提交了HiAI第9类商标注册申请。2018年9月14日，亮风台的申请获得注册公告，成功拥有HiAI第九类商标权。

华为对亮风台公司并不陌生，相反，双方还是重要的合作伙伴。据华为后来提交法庭的证据显示，早在2017年5月31日，亮风台就来华为沟通交流，并举行了会议，随后，双方多次往来邮件联系。

2018年6月，华为完成5G研发试验第三阶段NSA测试，与亮风台合作展示AR 5G应用商用场景。同时，华为还与亮风台在智能终端领域展开合作，并在DigiX2018华为终端·全球合作伙伴及开发者大会上，亮风台获华为AR“合作共赢奖”。

此外，2019年3月21日，在福州举行的“因聚而生·智能进化”华为中国生态伙伴大会上，华为给受邀参加的合作伙伴亮风台颁发了华为“价值合作伙伴奖”。

在发现HiAI商标被亮风台“抢注”之后，华为向国家知识产权局申请对亮风台注册的HiAI第26602286号商标宣告无效。

华为认为，亮风台的行为属于《商标法》（2014年）第三十二条所禁止的，以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标之情形。

但亮风台认为，其申请注册诉争商标完全系善意：Hi，是英文“你好”的意思，AI是人工智能英文Artificial Intelligence的缩写。Hi与Ai并非臆造词汇，均具有正面意义，同业者共同想到的可能性极高，不应因原告的庞大体量及市场影响力而受到特别优待，否则，难免有违市场自由竞争。

中国国家知识产权局于今年4月1日作出裁定：不支持华为关于亮风台“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标”的主张。但认为，亮风台基于除代理或代表关系外的其他关系，在应知或明知他人商标而将HiAI商标在智能眼镜（数据处理）等七类商品上进行注册，已构成2014年商标法第15条第二款所指之情形。因而裁定诉争商标在上述商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。

这意味着，华为要求对亮风台HiAI商标宣告全部无效的主张并没有成功。

华为不接受国家知识产权局的裁定，于今年6月4日，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

华为认为，国家知识产权局对诉争商标予以维持的商品项，与华为HiAI商标使用的移动计算架构在实际应用中关联度强，也应当认定为《商标法》第十五条第二款所指的情形。所以，请求法院撤销被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定。

第三人亮风台则认为，国家知识产权局维持的HiAI商标商品项，与被华为申请无效掉的不是类似商品，且华为提交的证据，不能证明其在先使用HiAI。

北京知产法院认为，《商标法》第十五条第二款的立法目的在于，禁止因具有特定关系而明知他人商标存在的人抢注他人商标，旨在保护在先使用的未注册商标的合法权益，维护公平竞争的市场环境。在亮风台申请HiAI商标之前，华为确实在移动计算架构商品上进行了在先使用，但不足以证明诉争商标申请注册日之前，华为在3D眼镜、头戴式虚拟现实装置、便携式多媒体播放器这三类商品中也使用了，所以判决维持了国家知识产权局的裁定。

针对这个判决结果，一位华为内部人士受访时说，“华为正在与亮风台协商，毕竟是合作伙伴”。

自2018年7月华为的注册申请被驳回后，亮风台公司开始在41、35、38、42、45等多类商品上申请HiAI商标或含“HiAI”的英文商标，共九个；而华为也在45､35、42、41、38等多类商品上申请HiAI商标，还申请“HiAI ENGINE”“HiAI FOUNDATION”等商标，共达40余个申请。

北京市中闻律师事物所知识产权律师刘彬说，“这个案例说明，关于商标的争夺，双方正处于白热化的竞争状态。实际情况确实是，亮风台商标被保留的商品类别，与华为申请无效掉的商品类别非常相近，都涉及AI科技类产品，双方稍不注意就可能越界侵犯对方权益，容易导致纠纷产生。争议商标流入市场，对争议各方的发展并不利，也给商业秩序带来不利影响。”

