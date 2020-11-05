台湾老板称特朗普当选放假10天 拜登赢三天丧假

台湾一家公司高挂美国总统特朗普海报表达支持，老板还宣称，如果特朗普成功连任就放假10天，若民主党总统候选人拜登当选就会放三天丧假。

据台湾《联合报》报道，台新环保科技公司董事长黄丽香昨天（4日）下午在面簿上说，“如果川普（特朗普）当选，全工厂员工上下放假十天以示普天庆祝”“我觉得自扫门前雪，莫管美国选举投票瓦上霜是小我的行为，只有全心全力支持川普当选美国下一届总统，为全世界全宇宙带来风调雨顺、六畜兴旺、万业昌隆、宇宙和平才是真正的大我”、“更何况上周观世音菩萨带着三太子还有妈祖来到我梦里托梦，请我一定要用行动来支持川普当选”。

公司厂区高挂出租厂区告示，这两周也挂起美国国旗还有特朗普的照片。当地居民指出，该工厂已经停工一段时间，平时小猫两三只，看起来像闲置厂区，现在高调行为让人不解。不过，员工也说，没听说美国大选结果会放假。

台新环保专门收受废塑胶，制成再生油品，但在2016被工厂被检举异味，才被查出工厂将有害事业废弃物埋在工厂内部，2017年厂房被开挖，才发现业者在厂房内挖了大洞堆埋超标200倍的戴奥辛污泥，还有有毒油污等。

台湾环保局指出，依法业者必须负起清除之责，或由主管机关代为清除，也会向他们求偿费用。台新公司目前被勒令停业，土地也被彰化执行署扣押。