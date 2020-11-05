蔡英文：挺台已成美国主流民意和跨党派共识

台湾总统蔡英文稍早透过面簿表示，美国是台湾的重要盟友，美国总统大选的结果，相信大家都很关心。“我们有信心，支持台湾已经成为美国主流民意和跨党派的共识，我们会在这个基础上持续努力，强化美国主流民意对我们的支持，促进台美关系基于共同的利益与价值，再进一步深化。”

根据《联合报》报道，蔡英文也指出，在选举结果揭晓之前，政府都会密切关注，也要向台湾人说明三件事。

第一，这段期间，政府会密切关注台海局势，并和周边国家保持密切联系，共同维持区域和平稳定。另外，也会积极确保股汇市稳定交易，维持台湾政经环境稳定。

第二，台湾政府和美国政府、参众两院、两大政党以及智库、民间团体，一直都保持密切往来。无论大选结果如何，这些往来都不会改变，政府也会在这些基础上，持续深化台美关系。

第三，包括昨天发布的军售案在内，过去一段时间，许多友台法案、决议，都在美国参众两院得到跨党派有力的支持。选后参众两院的席次虽然会有些变化，但是对台湾的支持力道并不会减少。

蔡英文最后强调，政府有信心，支持台湾已经成为美国主流民意和跨党派的共识，政府会在这个基础上持续努力，强化美国主流民意对台湾的支持，促进台美关系基于共同的利益与价值，再进一步深化。

