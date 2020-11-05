阿里巴巴公布五年进口成绩单：第二年阶段性目标完成102%

阿里巴巴11月5日公布五年2000亿美元（2713.54亿新元）进口第二年成绩单，阶段性目标完成102%。在2018年首届进博会上，阿里巴巴订下5年进口2000亿美元（约1.4万亿元）的目标。去年阿里巴巴超额完成第一年目标，达成123%。

据澎湃新闻报道，阿里巴巴大进口目前覆盖天猫国际、考拉海购、天猫超市、盒马、银泰、零售通等多个业务板块。其中，在中国国内疫情初期，天猫国际遍布全球20多个国家和地区的海外招商团队，从海外直采医疗物资，通过菜鸟搭建的物流网直送抗疫一线。

天猫进出口事业群总裁刘鹏说，“疫情对全球经济和贸易产生了影响，同时我们也看到新的变化，那就是中国的进出口通过线上业务实现快速增长。以进口为例，即便消费者因疫情无法走出国门，依然通过天猫国际、考拉海购购买全球商品，这种加速线上化的趋势正越来越明显，并逐渐让消费者形成习惯。同样，在出口业务上，中国是非常稳定的制造基地，可以更好的去供给全球的各项商品，包括一些防疫物资。”

去年进博会后的一年，天猫国际海外新品牌入驻同比增速125%，进口新品首发数量同比增长130%。截至目前共有全球84个国家和地区的26000多个海外品牌入驻天猫国际，覆盖了5300多个品类，其中八成以上品牌首次入华。

刘鹏认为，未来的两三年，消费者通过跨境电商购买海外的优质商品，将成为主流。他说：“跨境电商目前还在线上，未来我们希望能实现线上线下的结合，逐步向三四线市场渗透，今年低线市场消费者的年增长率超40%。另一方面，跨境电商如何利用海外仓更好地服务中国消费者，未来也有巨大潜力。”